Neuburg a. d. Donau, 03.04.2026 – Am Freitagmittag ereignete sich auf der Kreisstraße ND 13 zwischen den Ortsteilen Zell und Rosing ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Fahrradfahrer aus Karlshuld wurde dabei schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei befuhr der Mann mit seinem Pedelec die Rosinger Straße, die parallel zur Kreisstraße verläuft. Auf Höhe des Zeller Sees wollte er die Kreisstraße überqueren und übersah dabei ein Pkw-Anhänger-Gespann, das zur selben Zeit von Rosing in Richtung Zell unterwegs war. Der 43-jährige Pkw-Fahrer aus Schwandorf konnte einen Zusammenstoß trotz sofortiger Bremsung nicht verhindern.

Der Fahrradfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sein Zustand war bereits an der Unfallstelle kritisch, sodass er umgehend mit einem Rettungswagen ins Klinikum Ingolstadt gebracht wurde. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der medizinischen Erstversorgung war die Kreisstraße ND 13 zwischen Rosing und Zell für rund 2,5 Stunden gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Neuburg/Zell war vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab.

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Ingolstadt ein Gutachter an die Unfallstelle bestellt. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.