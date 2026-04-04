Historische Bahn erleben: Sonderzug von Augsburg zum Chiemsee am 26. April

Pünktlich zum Frühlingsanfang lädt die DBK Historische Bahn e.V. zu einem besonderen Tagesausflug an den Chiemsee ein. Am Sonntag, den 26. April 2026, startet ein historischer Sonderzug von Augsburg Hbf nach Prien am Chiemsee und bietet Bahnreisenden ein nostalgisches Erlebnis mit Eisenbahnfahrzeugen aus den 1950er- und 1960er-Jahren.

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Die Abfahrt erfolgt um 09:21 Uhr in Augsburg, die Ankunft in Prien ist gegen 11 Uhr geplant. Dort erwartet die Gäste ein etwa sechs Stunden dauernder Aufenthalt mit vielfältigen Freizeitmöglichkeiten: ein Bummel durch die Altstadt von Prien, eine Fahrt mit der Chiemsee-Schifffahrt zur Herreninsel oder Rundfahrten auf dem See, entspannende Stunden in der Therme mit Seesicht oder einfach ein Spaziergang am Ufer des größten Sees Bayerns mit Blick auf die Alpen.

Für das leibliche Wohl sorgt der historische Zug selbst: ein Speisewagen sowie Getränke- und Speisenservice direkt am Platz lassen keine Wünsche offen. Die Rückfahrt ab Prien startet um 16:54 Uhr, sodass die Gäste um 18:21 Uhr wieder in Augsburg ankommen.

Besonderes Highlight der Fahrt ist die E-Lok 110 228 aus dem Jahr 1961, die die liebevoll restaurierten Wagen zieht. Die Sitzplätze sind ausgestattet mit klassischen 6er-Abteilen und bequemen Plüschsesseln der ersten Klasse, ergänzt durch warme Heizungen für kühle Frühlingstage.

Mit der Teilnahme unterstützen Fahrgäste nicht nur ihr eigenes Erlebnis, sondern auch den ehrenamtlichen Erhalt historischer Eisenbahnfahrzeuge durch den DBK Historische Bahn e.V., der unter anderem die Schwäbische Waldbahn betreibt und Gründungsmitglied im Verband Deutscher Museums- und Touristikbahnen (VDMT) ist.

Ticketinformationen:

Erwachsene: 49 €

Kinder 4–16 Jahre: 24,50 €

Familie: 122,50 €

Erste Klasse: Aufpreis 25 €

Tickets inklusive Sitzplatzreservierungen können telefonisch unter 07951 / 96 79 997 (Mo–Sa, 9–19 Uhr) oder online unter www.dbkev.de gebucht werden. Gruppenbuchungen sind ebenfalls möglich. Bitte beachten: Das D-Ticket ist für diese Sonderfahrt nicht gültig.