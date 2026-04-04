Vierköpfige deutsche Familie bei Frontalzusammenstoß in Portugal getötet

Im Süden Portugals kam eine vierköpfige deutsche Familie bei einem schweren Autounfall ums Leben. Der Unfall ereignete sich am Freitag auf einer Schnellstraße nahe der Gemeinde Alvalade do Sado, wie die portugiesische Polizei mitteilte. Unter den Verstorbenen befinden sich zwei Kinder im Alter von 13 und 15 Jahren sowie ihre Eltern, der Vater 48 und die Mutter 43 Jahre alt.

Laut Polizei waren alle Opfer im selben Fahrzeug unterwegs. Insgesamt waren bei dem Frontalzusammenstoß drei Fahrzeuge beteiligt. Ein weiterer Insasse, ein 69-jähriger Portugiese, wurde bei dem Unfall schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Lissabon gebracht.

Die Behörden untersuchen nun die genauen Umstände des tragischen Unfalls.