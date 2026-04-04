Ratiopharm Ulm vor Pflichtaufgabe in Braunschweig

Für Ratiopharm Ulm steht am Karsamstag die nächste wichtige Partie im Kampf um die Spitzenplätze an. Auswärts bei den Basketball Löwen Braunschweig wollen die Schützlinge von Cheftrainer Ty Harrelson den nächsten Sieg einfahren und ihre starke Form bestätigen. Spielbeginn ist um 18:30 Uhr.

Auf dem Papier scheint die Rollenverteilung eindeutig: Ulm reist als Favorit zum Tabellenletzten. Doch genau darin liegt auch die Gefahr. Während die Gastgeber dringend Punkte im Abstiegskampf benötigen, darf sich Ulm im engen Rennen um die Top-Platzierungen keinen Ausrutscher erlauben.

Nach dem überzeugenden Heimsieg zuletzt gilt es nun, die Leistung auch in der Fremde zu bestätigen. Trainer Ty Harrelson mahnt daher zur Konzentration:

„Die starke Leistung vom Gameday gegen den MBC gilt es am Samstagabend gegen Braunschweig zu bestätigen. Entscheidend wird sein, die Energie, die Begeisterung und den Fokus aus dem Heimspiel erneut aufs Parkett zu bringen. Es ist an der Zeit, diese Qualität auch auswärts unter Beweis zu stellen.“

Intensität unter den Körben entscheidend

Ein wichtiger Faktor könnte das Duell unter dem Korb werden. Beide Teams gehören zu den stärksten Mannschaften bei Offensivrebounds und erarbeiten sich regelmäßig zweite Wurfchancen.

Während die Ulmer diese Möglichkeiten effizient nutzen, tun sich die Braunschweiger häufig schwerer, daraus Kapital zu schlagen. Genau hier könnten die Gäste einen entscheidenden Vorteil haben.

Braunschweig kämpft ums Überleben

Für die Basketball Löwen steht im Saisonendspurt viel auf dem Spiel. Mit lediglich fünf Siegen aus 26 Partien und einer Serie von zuletzt sechs Niederlagen ist die Lage angespannt. Der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz ist bereits deutlich angewachsen.

Trotz individueller Qualität im Kader fehlt es bislang an Konstanz. Auch personelle Veränderungen – sowohl auf der Trainerposition als auch im Kader – konnten die erhoffte Wende bisher nicht bringen. Nun soll im Saisonfinale doch noch der Turnaround gelingen.

Topspiel wirft seine Schatten voraus

Neben der Auswärtspartie richtet sich der Blick in Ulm auch bereits auf das nächste Heimspiel-Highlight. Wenn Vizemeister und Pokalsieger aufeinandertreffen, ist für große Emotionen gesorgt. Besonders brisant: Mit Anton Gavel kehrt ein ehemaliger Meistertrainer zurück an seine alte Wirkungsstätte.

Für die Ulmer gilt es jedoch zunächst, die Pflichtaufgabe in Braunschweig erfolgreich zu lösen – bevor der Fokus auf das nächste Topspiel gerichtet werden kann.





