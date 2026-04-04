Bequem zum Osterplärrer | Zusätzliche Verbindungen und Angebote der Stadtwerke Augsburg

Wenn in Augsburg wieder der Osterplärrer seine Tore öffnet, strömen tausende Besucherinnen und Besucher auf das Gelände. Damit alle Gäste Schwabens größtes Volksfest bequem und sicher erreichen können, passen die Stadtwerke Augsburg (swa) ihr Mobilitätsangebot während der Festtage an. Neben zusätzlichen Straßenbahnverbindungen gibt es auch Angebote wie Leihräder, Ridesharing und praktische Services direkt auf dem Plärrer-Gelände.

Während des Osterplärrers von Ostersonntag, 5. April, bis Sonntag, 19. April, wird die Straßenbahnlinie 2 täglich ab 20 Uhr über das Plärrer-Gelände umgeleitet. Dadurch gelangen Besucherinnen und Besucher mit zwei Straßenbahnlinien direkt zum Fest: Neben der regulären Linie 4 fährt auch die Linie 2 über den Plärrer.

Die umgeleitete Linie 2 verkehrt zwischen „Königsplatz“ und „Wertachbrücke“ über die Haltestellen „Staatstheater“, „Klinkertor“, „Curt-Frenzel-Stadion“ und „Plärrer P+R“. Parallel dazu wird ein Ersatzverkehr eingerichtet: Busse der Linie B2 bedienen abends die regulären Haltestellen der Linie 2 zwischen „Oberhausen Bf./Helmut-Haller-Platz“ und „Königsplatz“ über Frauentorstraße und Rathausplatz.

Mit dieser Lösung sollen vor allem die Straßenbahnen der Linie 4 entlastet werden, sodass Besucherinnen und Besucher – insbesondere bei der Heimfahrt – ausreichend Platz in den Bahnen finden. Die Haltestelle „Plärrer P+R“ liegt dabei direkt am Haupteingang des Volksfests.

Damit das Ein- und Aussteigen reibungslos funktioniert, setzen die swa täglich zwischen 18:30 Uhr und 00:30 Uhr zusätzliches Sicherheitspersonal an der Haltestelle ein.

Familien profitieren zudem von einem günstigen Ticketangebot: Die swa empfehlen Tageskarten, die für bis zu fünf Erwachsene gelten. Dabei können bis zu vier Kinder bis 14 Jahre kostenlos mitgenommen werden.

Kostenloses Leihrad-Angebot mit „PLAERRER26“

Auch das Leihradsystem der Stadtwerke steht während der Plärrerzeit bereit. Mit dem Code „PLAERRER26“ können Kundinnen und Kunden ab dem 5. April bis zu 60 Freiminuten für mechanische Fahrräder nutzen. Lediglich die Entsperrgebühr von zehn Cent pro Fahrt fällt an. Die Freiminuten lassen sich auf mehrere Fahrten aufteilen.

Für die Nutzung genügt es, die passende App herunterzuladen, sich zu registrieren und ein Fahrrad zu entsperren. Ergänzend dazu sind die sogenannten swaxis, der flexible Ridesharing-Dienst der swa, täglich von 19 Uhr abends bis 5 Uhr morgens unterwegs.

Sparen mit der swa City App und dem Plärrertaler

Der traditionelle Plärrertaler kann seit drei Jahren nicht mehr neu erworben werden. Vorhandene Restbestände bleiben jedoch weiterhin als vergünstigtes Zahlungsmittel gültig und behalten ihren Wert von einem Euro.

Wer Kunde der Stadtwerke ist, kann zudem mit der swa City App an vielen Ständen auf dem Volksfest sparen und von speziellen Angeboten profitieren.

Ökostrom und kostenloses Trinkwasser

Auch hinter den Kulissen sorgen die Stadtwerke für die notwendige Infrastruktur. Der gesamte Plärrer wird mit 100 Prozent Ökostrom aus Wasserkraft versorgt – für die Beleuchtung, Kühlgeräte und Fahrgeschäfte.

Darüber hinaus steht den Besucherinnen und Besuchern wieder ein kostenfreier mobiler Trinkwasserspender zur Verfügung. Dieser befindet sich neben der Leopardenspur und wurde von den swa im Auftrag der Stadt Augsburg installiert. Damit können sich Gäste jederzeit mit frischem Trinkwasser versorgen – zusätzlich zum Angebot in den Festzelten.