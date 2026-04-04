Trotz Überzahl: FC Augsburg verpasst Sieg beim HSV

Der Hamburger SV und der FC Augsburg haben sich am 28. Spieltag der Bundesliga mit 1:1 getrennt. In einer intensiven und phasenweise hitzigen Partie sorgten ein Platzverweis, mehrere Aluminiumtreffer und eine dramatische Schlussphase für beste Fußballunterhaltung im Volksparkstadion.

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Augsburg effizient, HSV lange ideenlos

Die Gastgeber starteten engagiert in die Partie und kamen früh durch Otele zur ersten Möglichkeit (3.). Doch der FCA, der nach zuletzt drei Niederlagen in Serie unter Druck stand, zeigte sich stabil und gut organisiert. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum agierte aus einer kompakten Defensive heraus und setzte gezielt Nadelstiche.

Bereits in der Anfangsphase prüften Michael Gregoritsch (4.) und Armin Rieder (10.) die Hamburger Defensive. Der HSV tat sich gegen den tiefstehenden Gegner schwer, klare Torchancen herauszuspielen.

Arthur Chaves bringt Augsburg in Führung

In der 23. Minute belohnten sich die Gäste für ihre disziplinierte Spielweise: Nach einer Flanke von Marius Wolf landete der Ball am zweiten Pfosten, prallte unglücklich ab und fiel Arthur Chaves vor die Füße. Der Verteidiger reagierte am schnellsten und schob aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung für Augsburg ein.

In der Folge kontrollierte der FCA weitgehend das Geschehen. Hamburg fand kaum Mittel gegen die kompakte Defensive der Gäste. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit erhöhte der HSV den Druck. Chancen durch Muheim (37.), Otele (39.) und Glatzel (44.) blieben jedoch ungenutzt – auch, weil Augsburgs Torhüter Finn Dahmen mehrfach stark parierte.

HSV kommt zurück – Königsdörffer trifft

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine offenere Partie. Augsburg blieb gefährlich, doch der HSV kam nun besser ins Spiel. In der 60. Minute fiel schließlich der Ausgleich: Nach einem Ballgewinn von Vuskovic schalteten die Hamburger schnell um, und Ransford Königsdörffer vollendete eine sehenswerte Kombination eiskalt zum 1:1.

Kurz darauf hätte Hamburg das Spiel komplett drehen können, doch ein Kopfball von Vuskovic landete nur am Pfosten (63.).

Platzverweis gegen Muheim verändert das Spiel

Die Partie nahm wenig später eine entscheidende Wendung: Miro Muheim brachte seinen Gegenspieler als letzter Mann zu Fall und sah folgerichtig die Rote Karte (64.). Der HSV musste die verbleibende Spielzeit in Unterzahl bestreiten.

Augsburg nutzte die Überzahl und erhöhte den Druck deutlich. Die größte Chance zur erneuten Führung hatte Michael Gregoritsch, der aus wenigen Metern jedoch nur den Pfosten traf (74.).

Dramatische Schlussphase – HSV näher am Sieg

Trotz Unterzahl bewies der HSV Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Nach einem missglückten Rückpass prallte der Ball vom Augsburger Torhüter Dahmen an die Latte, wenig später parierte er stark gegen einen Distanzschuss.

Für zusätzliche Dramatik sorgte Schiedsrichter Deniz Aytekin, der zunächst auf Elfmeter für Hamburg entschied, diese Entscheidung aber korrekterweise (kein Handspiel) nach VAR-Überprüfung jedoch wieder zurücknahm (86.).

Fazit: Intensives Remis mit vielen Wendungen

Am Ende blieb es beim 1:1-Unentschieden, das beide Teams mit gemischten Gefühlen zurücklässt. Augsburg zeigte sich über weite Strecken abgeklärt, verpasste jedoch die Entscheidung in Überzahl. Der HSV hingegen bewies Moral und war trotz Unterzahl in der Schlussphase dem Sieg näher.