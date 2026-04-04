1. Bundesliga: Bayern gewinnen auch in Freiburg
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1. Bundesliga: Bayern gewinnen auch in Freiburg

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Am 28. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat der SC Freiburg gegen den FC Bayern München mit 2:3 verloren – nach einer 2:0-Führung, die bis zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit hielt. Die Freiburger zeigten eine beeindruckende Leistung, zu der bereits gehörte, dass in der ersten Halbzeit nichts Zählbares passierte.

Manuel Neuer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Bayern, die ohne ihre Stürmer Harry Kane und Nicolas Jackson auskommen mussten, taten sich lange schwer gegen die gut organisierte Freiburger Abwehr. Auch Manuel Neuer, der vor gut einer Woche seinen 40. Geburtstag gefeiert hatte und damit zu dem sehr kleinen historischen Kreis an Bundesliga-Spielern in dieser Altersdekade gehört, war nicht so richtig in Form.

In der ersten Halbzeit hatten die Freiburger bereits die besseren Chancen und setzten die Bayern unter Druck. Philipp Treu vergab eine große Möglichkeit zur Führung, als er den Ball knapp am Tor vorbeischob. Die Bayern fanden kaum Mittel gegen die aggressive Verteidigung der Gastgeber und konnten sich nur selten gefährlich vor das Tor von Noah Atubolu spielen.

Nach der Pause gelang Freiburg ein Blitzstart, als Manzambi nach einem Ballverlust der Bayern aus der Distanz traf. Höler nutzte ein Missverständnis in der Bayern-Abwehr, um das 2:0 zu erzielen.

Doch dann war wieder der Moment der Last-Minute-Bayern gekommen: Ein Doppelschlag von Bischof in der 81. und 92. Minute sorgte zunächst für den Ausgleich, Lennart Karl schoss den Siegtreffer für die Gäste in der neunten Minute der Nachspielzeit.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Hoffenheim – Mainz 1:2, Bremen – Leipzig 1:2, Leverkusen – Wolfsburg 6:3, Hamburg – Augsburg 1:1 und Gladbach – Heidenheim 2:2.

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