Bahngewerkschaft fordert wegen Spritpreisen günstige Zugtickets
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Bahngewerkschaft fordert wegen Spritpreisen günstige Zugtickets

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Eisenbahngewerkschaft EVG fordert eine staatliche Preisreduzierung für Bahntickets während der Spritpreiskrise.

Regionalzug (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Gewerkschaftschef Martin Burkert sagte der „Bild am Sonntag“: „Anstatt sich von den Öl-Konzernen an der Nase herumführen zu lassen, muss die Politik neben einer Übergewinnsteuer das Staatsunternehmen Deutsche Bahn nutzen.“

Ein befristeter Rabatt von 30 Prozent auf das Deutschlandticket und Preissenkungen im Fernverkehr von bis zu 50 Prozent wären „eine schnelle und wirksame Entlastung“.

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