Mann (33) in Breitenbrunn tot aufgefunden: Ermittlungen laufen
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Mann (33) in Breitenbrunn tot aufgefunden: Ermittlungen laufen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitag, den 3. April 2026, wurde in einem Anwesen im Ortsteil Bedernau, Breitenbrunn im Landkreis Unterallgäu, ein 33-jähriger Mann tot aufgefunden. Die genaue Todesursache ist bislang unklar und wird derzeit von der Kriminalpolizei untersucht.

Kriminalpolizei übernimmt Ermittlungen

Die ersten Maßnahmen wurden von der Polizeiinspektion Mindelheim eingeleitet. Anschließend übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Memmingen die umfangreichen Ermittlungen. Die Spurensicherung und Tatortarbeit dauerten bis spät in die Nacht an.

Technisches Hilfswerk im Einsatz

Um die Einsatzstelle auszuleuchten, waren auch Kräfte des Technischen Hilfswerks am Freitagabend vor Ort. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Details veröffentlicht werden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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