Fratzscher warnt Unternehmer vor Nähe zur AfD
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Fratzscher warnt Unternehmer vor Nähe zur AfD

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, warnt Firmenchefs davor, sich der AfD anzunähern. „Unternehmer sollten zur AfD bewusst Distanz halten, weil diese Partei nicht nur demokratische Grundwerte angreift, sondern auch ökonomisch gegen die Interessen des Standorts Deutschland arbeitet“, sagte Fratzscher dem „Handelsblatt“.

Marcel Fratzscher (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Er bezeichnete die AfD als „eine Gefahr für Wirtschaft, Wohlstand und gesellschaftlichen Zusammenhalt“. Unternehmen seien auf offene Märkte und verlässliche Regeln angewiesen, die die AfD jedoch „durch Abschottung und rechtspopulistische Spaltung untergraben“ wolle.

Fratzscher appellierte an Firmenchefs, nicht nur kurzfristige Eigeninteressen zu verfolgen. „Gerade in Zeiten, in denen demokratische Institutionen unter Druck geraten, braucht es wirtschaftliche Akteure, die Haltung zeigen, Orientierung geben und sich klar gegen Ausgrenzung, Autoritarismus und demokratiefeindliche Kräfte stellen“, sagte er.

Knut Bergmann, Leiter des Berliner Büros des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), sieht wachsende Unzufriedenheit als Erklärung für AfD-Sympathien einzelner Unternehmer. „Der Frust ist einfach riesengroß“, sagte er dem „Handelsblatt“. Viele Betriebe hätten den Eindruck, „dass notwendige Reformen ausbleiben“. Eine breite Unterstützung der Wirtschaft für die AfD sieht Bergmann dennoch nicht: „Ich halte das nach wie vor für eine Randerscheinung.“ Problematisch werde es erst, „wenn die AfD Regierungsverantwortung bekäme oder ihre Positionen von anderen Parteien übernommen würden“.

Unternehmen, die der AfD kritisch gegenüberstehen, empfiehlt Bergmann, die Sorgen der Beschäftigten ernst zu nehmen. „Sachliche Argumente ohne erhobenen Zeigefinger sind oft überzeugender als pauschale Warnungen“, sagte er.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Landkreis Augsburg

Körperverletzung bei Fußballspiel in Königsbrunn – Partie abgebrochen

0
Königsbrunn – Bei einem Fußballspiel am Samstagnachmittag (04.04.2026) ist...
Polizei & Co

Vollbrand eines leerstehenden Hauses in Kissing | Brandstiftung durch zündelnde Kinder?

0
Kissing (Lkr. Aichach-Friedberg) – In der Nacht auf Sonntag...
Polizei & Co

Mann (33) in Breitenbrunn tot aufgefunden: Ermittlungen laufen

0
Am Freitag, den 3. April 2026, wurde in einem Anwesen im Ortsteil Bedernau, Breitenbrunn im Landkreis Unterallgäu, ein 33-jähriger Mann tot aufgefunden. Die genaue Todesursache ist bislang unklar und wird derzeit von der Kriminalpolizei untersucht.
Politik & Wirtschaft

Energiekrise: 5 Länder schlagen Alarm wegen hoher Benzinpreise zu Ostern

0
Italien, Deutschland, Spanien, Portugal und Österreich fordern die EU auf, eine Steuer auf Energiezuschläge zu erheben, um den Preisanstieg zu bremsen. Das Schreiben der Finanz- und Wirtschaftsminister kommt angesichts eines Osterpreises, der die Haushalte belastet.
mehr Eishockey

Bitteres Ende: ESV Kaufbeuren steigt nach Niederlage in Weiden ab

0
Am Ostersamstag stand für den ESV Kaufbeuren das alles entscheidende fünfte Spiel der Playdown-Serie bei den Blue Devils Weiden auf dem Programm. Zahlreiche mitgereiste Fans hofften auf den Serienausgleich und ein weiteres Heimspiel, doch am Ende blieb dieser Wunsch unerfüllt.