AfD laut Insa wieder stärkste Kraft

Die AfD ist laut einer Umfrage des Instituts Insa wieder stärkste politische Kraft in Deutschland. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut wöchentlich für die „Bild am Sonntag“ erhebt, kann die AfD ihren Wert aus der Vorwoche (26 Prozent) halten – CDU/CSU hingegen verliere einen Prozentpunkt und rutschen auf 25 Prozent.

Die SPD büßt ebenfalls einen Punkt ein und landet bei 13 Prozent. Die Grünen kommen unverändert auf 12 Prozent, die Linke auf 11 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) verbessert sich leicht auf 4 Prozent (+1), während die FDP mit 3 Prozent weiter deutlich unter der Fünf-Prozent-Hürde bleibt. Die sonstigen Parteien legen zusammen um einen Punkt auf 6 Prozent zu.

Insa hatte für die „Bild“ 1.199 Personen im Zeitraum vom 30. März bis zum 2. April 2026 befragt (TOM). Frage: „Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?“