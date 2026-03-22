Unbekannter sprüht Pfefferspray auf Jugendliche in Augsburg-Oberhausen: Polizei sucht Zeugen

Augsburg – Am Samstagabend, den 21. März 2026, wurden in Oberhausen drei Jugendliche Opfer eines Angriffs mit Pfefferspray. Die Jugendlichen im Alter von 14, 15 und 15 Jahren befanden sich gegen 18.45 Uhr in der Dieselstraße, als sie von einem unbekannten Mann mit Pfefferspray attackiert wurden.

Unbekannter Täter greift Jugendliche an

Die Jugendlichen sprachen den Mann im Bereich eines dortigen Baches an, woraufhin dieser unvermittelt das Pfefferspray einsetzte. Nach dem Angriff flüchtete der Täter. Die Jugendlichen erlitten leichte Verletzungen und konnten von einer nahegelegenen Tankstelle aus die Polizei benachrichtigen.

Beschreibung des Täters

Der Täter wird als etwa 35 Jahre alt und korpulent beschrieben, mit einem Drei-Tage-Bart. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Wollmütze, eine schwarze Jogginghose und eine grüne Jacke. Zudem führte er einen schwarz-rot-weißen Rucksack mit sich. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizeiinspektion Augsburg West bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0821 / 323 – 2510 zu melden.