Neu-Ulm sucht Weihnachtsbäume für Innenstadt und Stadtteile

Die Stadt Neu-Ulm bereitet sich auf die Weihnachtszeit 2025 vor und sucht dafür noch schöne Tannen und Fichten aus privaten Gärten. Die Bäume sollen die Innenstadt und die Stadtteile weihnachtlich schmücken.

Bäume aus dem heimischen Garten gesucht

Bürgerinnen und Bürger, die einen geeigneten Weihnachtsbaum zur Verfügung stellen können, werden gebeten, sich beim städtischen Baubetriebshof zu melden. „Geeignete Bäume werden im November kostenlos aus dem heimischen Garten abgeholt und anschließend in den Stadtteilen für den öffentlichen Weihnachtsauftritt hergerichtet“, teilte die Stadtverwaltung mit.

Kontaktmöglichkeiten

Wer einen Baum abzugeben hat, kann den Baubetriebshof telefonisch unter 0731 7050 6606 oder per E-Mail an g.schiffler@neu-ulm.de