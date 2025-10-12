Newsletter
Donnerstag, Oktober 23, 2025
10.9 C
London
type here...
Subscribe
Weihnachtsbaum für den Rathausplatz 2024 © Stadt Neu-Ulm
FreizeitNeu-Ulm
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Neu-Ulm sucht Weihnachtsbäume für Innenstadt und Stadtteile

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Die Stadt Neu-Ulm bereitet sich auf die Weihnachtszeit 2025 vor und sucht dafür noch schöne Tannen und Fichten aus privaten Gärten. Die Bäume sollen die Innenstadt und die Stadtteile weihnachtlich schmücken.

Bäume aus dem heimischen Garten gesucht

Bürgerinnen und Bürger, die einen geeigneten Weihnachtsbaum zur Verfügung stellen können, werden gebeten, sich beim städtischen Baubetriebshof zu melden. „Geeignete Bäume werden im November kostenlos aus dem heimischen Garten abgeholt und anschließend in den Stadtteilen für den öffentlichen Weihnachtsauftritt hergerichtet“, teilte die Stadtverwaltung mit.

Kontaktmöglichkeiten

Wer einen Baum abzugeben hat, kann den Baubetriebshof telefonisch unter 0731 7050 6606 oder per E-Mail an g.schiffler@neu-ulm.de

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Vermischtes

NRW: Jugendlicher in Supermarkt erstochen

0
In einer Edeka-Filiale im nordrhein-westfälischen Lemgo wurde ein Jugendlicher...
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großeinsatz der Polizei in Erding: Verkehrssperren auf der Hohenlindener Straße

0
Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz in Erding im Bereich...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Bayern

Messerangriff in Landshut: Polizeieinsatz endet mit Schüssen und mehreren Verletzten

0
Am Montagnachmittag, dem 20. Oktober 2025, kam es in Landshut zu einem schweren Zwischenfall, bei dem ein 30-jähriger Deutsch-Afghane zwei Polizeibeamte mit einem Messer attackierte. Ein Beamter gab daraufhin einen Schuss in Richtung des Angreifers ab.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 20.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel