Newsletter
Donnerstag, Oktober 23, 2025
10.7 C
London
type here...
Subscribe
Symbolbild
Polizei & CoAichach Friedberg
1 Min.Lesezeit

Aichach-Friedberg | Körperverletzung und Bedrohung in Asylbewerberunterkunft – Polizei ermittelt

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

In einer Asylbewerberunterkunft kam es am Samstagabend, 11. Oktober 2025, zu einem Vorfall, bei dem ein 25-jähriger Mann mit einem Messer auffiel. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Körperverletzung.

Mann mit Messer suchte Streit mit Bekanntem

Gegen Abend bemerkten zwei Bewohner der Unterkunft, 31 und 21 Jahre alt, einen 25-jährigen Mann auf dem Gelände, der ein Teppichmesser in der Hand hielt. Bei dem Mann handelte es sich nicht um einen Bewohner der Einrichtung. Laut Polizei gab er an, einen Bekannten zu suchen, mit dem er Streit habe.

Die beiden Bewohner reagierten geistesgegenwärtig: Sie nahmen dem 25-Jährigen das Messer ab und warfen es aus dem Fenster, um eine Eskalation zu verhindern. Anschließend verständigten sie über Notruf die Polizei.

Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Körperverletzung

Als die Beamten der Polizeiinspektion Aichach eintrafen, stellten sie fest, dass der 25-Jährige deutlich alkoholisiert war. Er gab an, von dem 31-jährigen Bewohner geschlagen worden zu sein, der ihm zuvor das Messer abgenommen hatte.
Die Polizei leitete daraufhin Ermittlungen wegen Bedrohung und Körperverletzung ein.

Alle Beteiligten afghanischer Herkunft

Nach Angaben der Polizei haben alle Beteiligten die afghanische Staatsangehörigkeit. Weitere Hintergründe des Streits sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großeinsatz der Polizei in Erding: Verkehrssperren auf der Hohenlindener Straße

0
Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz in Erding im Bereich...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
FC Augsburg

Große Freude zum Schulanfang: FC Augsburg-Profis besuchen Erstklässler in Stadt und Landkreis Augsburg

0
Ein besonderes Erlebnis zum Schulstart: Am Dienstag machte sich der komplette Kader des FC Augsburg auf den Weg in die Grundschulen der Stadt und des Landkreises, um die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler persönlich zu begrüßen. Bereits zum 13. Mal fand die beliebte Schulaktion statt, bei der die Profis und Trainer den Kindern nicht nur ein Lächeln ins Gesicht zauberten, sondern auch FCA-Turnbeutel, Autogrammkarten und jede Menge gute Laune mitbrachten.
Vermischtes

NRW: Jugendlicher in Supermarkt erstochen

0
In einer Edeka-Filiale im nordrhein-westfälischen Lemgo wurde ein Jugendlicher...
Polizeipräsidium Niederbayern

Reisebus auf A93 bei Aiglsbach überfallen: Polizei sucht Zeugen und Hinweise

0
AIGLSBACH, LKR. KELHEIM - Auf der A93 ereignete sich...

Neueste Artikel