Aichach-Friedberg | Körperverletzung und Bedrohung in Asylbewerberunterkunft – Polizei ermittelt

In einer Asylbewerberunterkunft kam es am Samstagabend, 11. Oktober 2025, zu einem Vorfall, bei dem ein 25-jähriger Mann mit einem Messer auffiel. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Körperverletzung.

Mann mit Messer suchte Streit mit Bekanntem

Gegen Abend bemerkten zwei Bewohner der Unterkunft, 31 und 21 Jahre alt, einen 25-jährigen Mann auf dem Gelände, der ein Teppichmesser in der Hand hielt. Bei dem Mann handelte es sich nicht um einen Bewohner der Einrichtung. Laut Polizei gab er an, einen Bekannten zu suchen, mit dem er Streit habe.

Die beiden Bewohner reagierten geistesgegenwärtig: Sie nahmen dem 25-Jährigen das Messer ab und warfen es aus dem Fenster, um eine Eskalation zu verhindern. Anschließend verständigten sie über Notruf die Polizei.

Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Körperverletzung

Als die Beamten der Polizeiinspektion Aichach eintrafen, stellten sie fest, dass der 25-Jährige deutlich alkoholisiert war. Er gab an, von dem 31-jährigen Bewohner geschlagen worden zu sein, der ihm zuvor das Messer abgenommen hatte.

Die Polizei leitete daraufhin Ermittlungen wegen Bedrohung und Körperverletzung ein.

Alle Beteiligten afghanischer Herkunft

Nach Angaben der Polizei haben alle Beteiligten die afghanische Staatsangehörigkeit. Weitere Hintergründe des Streits sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.