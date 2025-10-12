Newsletter
Donnerstag, Oktober 23, 2025
Newsticker Polizeipräsidium Schwaben-Nord: Körperverletzung zum Nachteil eines AFD-Politikers
Polizei & CoAichach Friedberg
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Rechtsradikale Parolen in Aichach – Polizei bittet um Zeugenhinweise

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 11. auf 12. Oktober 2025, kam es in Aichach zu einem Vorfall mit rechtsradikalen und volksverhetzenden Äußerungen. Mehrere Autofahrer sollen mit Megaphonen nationalsozialistische Parolen durch die Stadt gerufen haben.

Mehrere Fahrzeuge beteiligt

Laut Polizei gingen in der Nacht mehrere Meldungen von Anwohnern ein, die eine Personengruppe beobachtet hatten, die mit drei Pkw durch das Stadtgebiet fuhr. Dabei sollen die Insassen durch geöffnete Fenster mit einem Megaphon rechtsradikale und volksverhetzende Parolen gerufen haben.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Fahrzeugen blieb ohne Erfolg. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und erstattete Anzeige wegen Volksverhetzung.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Aichach bittet Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht oder die Fahrzeuge gesehen haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08251/8989-11 entgegen.

Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

