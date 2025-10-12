Schutzengel an Bord: Autofahrerin überlebt schweren Unfall auf der B300 bei Schrobenhausen

Großes Glück im Unglück hatte am Sonntagnachmittag eine Autofahrerin auf der B300 bei Mühlried. Die Frau aus dem Landkreis Eichstätt war gegen 15 Uhr in Richtung Langenbruck unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und dort seitlich-frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter mit Augsburger Zulassung kollidierte.

Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge an der vorderen rechten Seite schwer beschädigt. Am Pkw der Frau riss das rechte Vorderrad samt Aufhängung heraus – ein Bild der Zerstörung, das Schlimmeres vermuten ließ.

Wie durch ein Wunder überlebte die Fahrerin den Unfall. Laut Angaben des Rettungsdienstes erlitt sie mittelschwere Verletzungen, blieb aber ansprechbar. Ein Rettungshubschrauber brachte sie umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Transporterfahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb körperlich unverletzt.

Die Feuerwehren aus Schrobenhausen und Mühlried sicherten die Unfallstelle ab, banden ausgelaufene Betriebsstoffe und reinigten im Anschluss die Fahrbahn. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen auf der B300.

Warum die Autofahrerin auf die Gegenfahrbahn geriet, ist derzeit noch unklar. Die Polizei Schrobenhausen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.