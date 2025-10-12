FV Illertissen erkämpft spätes Remis bei Viktoria Aschaffenburg

Nach einer intensiven Partie trennten sich der FV Illertissen und Viktoria Aschaffenburg mit einem 1:1 (0:0). Ein Punktgewinn oder doch zwei verlorene Punkte – diese Frage beschäftigte nach dem Spiel viele Beobachter. Das Spiel hätte in beide Richtungen kippen können.

Parade von Zok rettet Illertissen

In der 25. Minute kam die entscheidende Szene des Spiels: Illertissens Torhüter Malwin Zok parierte einen Foulelfmeter von Aschaffenburgs Routinier Benjamin Baier, der zuvor alle 16 Strafstöße verwandelt hatte. „Bis dahin war das Spiel völlig ausgeglichen“, berichtete Beobachter, doch der verschossene Elfmeter gab den Illertissern Auftrieb. Kapitän Max Zeller war zuvor bei seiner Abwehraktion gegen Nino Cassaniti einen Schritt zu spät gekommen.

Viele Chancen, aber kein Tor für Illertissen

Die Illertisser erspielten sich zahlreiche Gelegenheiten: Denis Milic scheiterte zweimal knapp an Torhüter Max Grün, Yannick Glessing vergab in der 39. Minute eine weitere Topchance, nachdem er einen riskanten Querpass von Benjamin Baier abgefangen hatte. Auch im zweiten Durchgang blieben hochkarätige Möglichkeiten ungenutzt. Milos Cocic tauchte in der 73. Minute frei vor Grün auf, konnte den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen.

Viktoria führt – Zeller rettet den Punkt

In der 81. Minute nutzten die Gastgeber eine Unsicherheit in der Illertisser Abwehr: Nino Cassaniti traf zum 1:0. Doch die Moral des FVI blieb ungebrochen. In der letzten Spielminute erzielte Kapitän Max Zeller nach einem Abpraller nach einer Cocic-Ecke den verdienten Ausgleich zum 1:1.

Trainer zieht gemischtes Fazit und Ausblick

Trainer Holger Bachthaler zog nach der Partie ein nüchternes Fazit: „Insgesamt kann man das Spiel so oder so sehen. Unsere Leistung reichte heute nicht, um drei Punkte mitzunehmen. Wobei es nach unseren letzten guten Spielen schon einmal sein kann, dass man nicht so gut abliefert.“

Die Illertisser haben bereits nächste Woche Gelegenheit zur Wiedergutmachung: Dienstag (19 Uhr) gegen Ansbach und Samstag gegen Aufsteiger Eichstätt, der bisher für einige Überraschungen gesorgt hat.