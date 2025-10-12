Newsletter
Samstag, Oktober 25, 2025
9.5 C
London
type here...
Subscribe
fv illertissen
mehr FußballNeu-Ulm
1 Min.Lesezeit

FV Illertissen erkämpft spätes Remis bei Viktoria Aschaffenburg

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Nach einer intensiven Partie trennten sich der FV Illertissen und Viktoria Aschaffenburg mit einem 1:1 (0:0). Ein Punktgewinn oder doch zwei verlorene Punkte – diese Frage beschäftigte nach dem Spiel viele Beobachter. Das Spiel hätte in beide Richtungen kippen können.

Parade von Zok rettet Illertissen

In der 25. Minute kam die entscheidende Szene des Spiels: Illertissens Torhüter Malwin Zok parierte einen Foulelfmeter von Aschaffenburgs Routinier Benjamin Baier, der zuvor alle 16 Strafstöße verwandelt hatte. „Bis dahin war das Spiel völlig ausgeglichen“, berichtete Beobachter, doch der verschossene Elfmeter gab den Illertissern Auftrieb. Kapitän Max Zeller war zuvor bei seiner Abwehraktion gegen Nino Cassaniti einen Schritt zu spät gekommen.

Viele Chancen, aber kein Tor für Illertissen

Die Illertisser erspielten sich zahlreiche Gelegenheiten: Denis Milic scheiterte zweimal knapp an Torhüter Max Grün, Yannick Glessing vergab in der 39. Minute eine weitere Topchance, nachdem er einen riskanten Querpass von Benjamin Baier abgefangen hatte. Auch im zweiten Durchgang blieben hochkarätige Möglichkeiten ungenutzt. Milos Cocic tauchte in der 73. Minute frei vor Grün auf, konnte den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen.

Viktoria führt – Zeller rettet den Punkt

In der 81. Minute nutzten die Gastgeber eine Unsicherheit in der Illertisser Abwehr: Nino Cassaniti traf zum 1:0. Doch die Moral des FVI blieb ungebrochen. In der letzten Spielminute erzielte Kapitän Max Zeller nach einem Abpraller nach einer Cocic-Ecke den verdienten Ausgleich zum 1:1.

Trainer zieht gemischtes Fazit und Ausblick

Trainer Holger Bachthaler zog nach der Partie ein nüchternes Fazit: „Insgesamt kann man das Spiel so oder so sehen. Unsere Leistung reichte heute nicht, um drei Punkte mitzunehmen. Wobei es nach unseren letzten guten Spielen schon einmal sein kann, dass man nicht so gut abliefert.“

Die Illertisser haben bereits nächste Woche Gelegenheit zur Wiedergutmachung: Dienstag (19 Uhr) gegen Ansbach und Samstag gegen Aufsteiger Eichstätt, der bisher für einige Überraschungen gesorgt hat.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Wirtschaft

Kühltürme des Kernkraftwerks Gundremmingen werden gesprengt

0
Am Samstag, 25. Oktober 2025, um 12 Uhr werden die beiden Kühltürme des ehemaligen Kernkraftwerks Gundremmingen gesprengt. Verantwortlich für die Sprengung ist die Betreiberfirma RWE. Der Landkreis Günzburg übernimmt die Rolle der Unteren Sicherheitsbehörde und hat eine Allgemeinverfügung zum Absperrbereich erlassen.
Augsburger Panther

Auch Ingolstadt kann den AEV nicht stoppen – Augsburger Panther mit sechstem Sieg in Serie

0
Die Augsburger Panther sind in der Deutschen Eishockey Liga aktuell offenbar kaum zu stoppen. Mit einem 4:2 im Derby gegen Ingolstadt holte der AEV den sechsten Erfolg in Serie. Torhüter Jones zeigte dabei eine herausragende Leistung.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 23.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Polizei nimmt alkoholisierten Litauer mit Schreckschusspatrone nach Drohungen in Augsburger Supermarkt fest

0
Augsburg (ots) – Ein Polizeieinsatz in der Augsburger Innenstadt...
Vermischtes

Trambahn in München entgleist – Fahrer und drei weitere Personen verletzt

0
Am Donnerstagabend ist im Münchner Norden eine Trambahn der...

Neueste Artikel