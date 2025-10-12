Newsletter
44-jähriger Tscheche nach Angriff in Augsburger Innenstadt in Haft
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl

Am Donnerstagmorgen (09.10.2025) kam es in der Augsburger Innenstadt zu einem Zwischenfall, bei dem ein 44-jähriger Mann plötzlich einen 29-Jährigen attackierte. Das unerwartete Ereignis ereignete sich in der Viktoriastraße, als der ältere Mann dem jüngeren unvermittelt ins Gesicht schlug. Der 29-Jährige erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Nach dem Vorfall flüchtete der Angreifer, konnte jedoch von einer Polizeistreife rasch festgenommen werden.

Ermittlung und Festnahme

Der 44-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg noch am selben Tag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung, der direkt in Vollzug gesetzt wurde. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Untersuchungen laufen

Die Polizei setzt ihre Ermittlungen gegen den 44-jährigen Angreifer fort. Der Beschuldigte hat die tschechische Staatsangehörigkeit, während das Opfer die syrische Staatsbürgerschaft besitzt.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel