Öffentlichkeitsfahndung nach 64-Jähriger aus Mering

Seit Samstagmorgen (11. April 2026) wird die 64-jährige Christa Neumeir aus Mering vermisst. Die Frau hatte gegen 07:30 Uhr ihr Wohnanwesen verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Im Laufe des Tages entwickelte sich eine großangelegte Suchaktion rund um den Mandichosee bei Merching. Hinweise deuteten darauf hin, dass sich die Vermisste in diesem Bereich aufhalten könnte. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet, wurde mit einem massiven Aufgebot an Einsatzkräften nach ihr gesucht.

Großangelegte Suche mit zahlreichen Einsatzkräften

An der Suche beteiligten sich unzählige Einsatzkräfte von Freiwilliger Feuerwehr und Berufsfeuerwehr, Polizei sowie verschiedenen Hilfsorganisationen. Darunter waren unter anderem Kräfte der Wasserwacht, der DLRG, des ACO, Rettungshundestaffeln des BRK sowie Einsatzkräfte der Malteser und Johanniter.

Die Suchmaßnahmen erstreckten sich über den gesamten Tag und umfassten ein breites Spektrum an Mitteln: Neben Suchhunden kamen auch Motorräder des ACO im Waldgebiet zum Einsatz. Zudem wurde aus der Luft mit Drohnen gesucht, während auf dem Wasser Boote sowie Taucher eingesetzt wurden.

Koordinierter Einsatz am Mandichosee

Am Mandichosee wurde eine zentrale Einsatzleitung eingerichtet, in der Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen eng zusammenarbeiteten. Das BRK richtete zudem eine Betreuungsstelle zur Versorgung der Einsatzkräfte ein. Auch Kriseninterventionsteams waren vor Ort, um bei Bedarf Unterstützung zu leisten.

Parallel dazu wurde auch der nördliche Bereich des angrenzenden Waldgebiets intensiv durchsucht. Hier waren unter anderem die Freiwillige Feuerwehr Haunstetten sowie die Berufsfeuerwehr Augsburg im Einsatz.

Suche vorerst ergebnislos beendet

Trotz des umfangreichen und koordinierten Einsatzes musste die Polizei am Abend mitteilen, dass die Suche nach der seit dem Morgen vermissten Frau vorerst ergebnislos beendet wurde.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet weiterhin die Bevölkerung um Hinweise zum Verbleib der Vermissten.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 oder über den Notruf 110 entgegen.