Wellemina Wellensittich sorgt für Aufsehen im Plärrer-Bierzelt

Augsburg – Ein eher ungewöhnlicher „Gast“ hat am Freitagabend (10. April 2026) für Schmunzeln auf Schwabens größtem Volksfest, dem Augsburger Plärrer, gesorgt.

Gegen 19:45 Uhr wurde das Kleinalarmfahrzeug der Berufsfeuerwehr Augsburg in ein Bierzelt auf dem Festgelände gerufen. Der Grund: Ein offenbar bestens gelaunter Wellensittich flatterte frei durch das Zelt – und zeigte dabei keinerlei Scheu vor den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern.

Der auffällig weiß-blau gefärbte Vogel – passend zu den bayerischen Landesfarben – landete immer wieder auf den Schultern der Gäste und genoss sichtlich die ausgelassene, friedliche Stimmung im Festzelt. Zwischen Dirndl, Lederhose und fröhlicher Blasmusik schien sich der kleine Ausreißer pudelwohl zu fühlen.

Ob der gefiederte Besucher – liebevoll „Wellemina Wellensittich“ genannt (der Name ist allerdings augenzwinkernd erfunden) – auch einen Schluck Gerstensaft probierte oder gar bei „Ein Prosit“ mitsang, bleibt unklar. Für gute Laune sorgte er beziehungsweise sie jedoch allemal.

Schließlich gelang es einer Frau, den zutraulichen Wellensittich behutsam einzufangen. Anschließend wurde das Tier zur sogenannten Plärrerwache gebracht und später in ein Tierheim übergeben.

Dort wartet die ungewöhnlich gefärbte „Wellemina“ nun darauf, von ihrem Besitzer oder ihrer Besitzerin abgeholt zu werden.