80-jähriger Walter Z. aus Neuendettelsau vermisst – Polizei sucht mit Großaufgebot und bittet um Hinweise

Am Freitagnachmittag (29.05.2026) wird der 80-jährige Walter Z. aus Neuendettelsau (Landkreis Ansbach) vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten.

Letzter bekannter Aufenthaltsort

Walter Z. wurde zuletzt gegen 16:45 Uhr im Neuendettelsauer Ortsteil Wollersdorf (Landkreis Ansbach) gesehen. Er war mit einem schwarzen Pedelec der Marke Pegasus unterwegs. Aufgrund seines Alters könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden und benötigt dringend medizinische Hilfe.

Ergebnislose Suchmaßnahmen und Beschreibung

Intensive Suchmaßnahmen der Polizei, unterstützt von der Feuerwehr und der Rettungshundestaffel, blieben bislang ohne Erfolg. Auch der Einsatz eines Polizeihubschraubers erbrachte keinen Hinweis auf den Aufenthaltsort des Vermissten. Walter Z. ist 169 cm groß, wiegt etwa 72 kg und hat eine kräftige Statur. Er sieht scheinbar etwa 75 Jahre alt aus, hat graumeliertes Haar mit Halbglatze und trägt einen grauen Oberlippenbart sowie eine Brille. Zuletzt trug er eine blaue Jeans, ein weißes T-Shirt und eine blau-graue Basecap.

Hinweise an die Polizei

Die Polizeiinspektion Heilsbronn bittet um Hinweise zur Aufenthaltsort des Vermissten unter der Telefonnummer 09872/9717-0. Auch der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle nehmen Hinweise entgegen.