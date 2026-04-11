Wohnungsbrand in Fürth: Keine Verletzten, Ursache unklar

Am Samstagabend, dem 11. April 2026, kam es zu einem Brand in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Geierstraße in Fürth. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Brandursache noch unklar

Der Brand brach gegen 19:45 Uhr aus einer bislang ungeklärten Ursache aus. Bei Ankunft der alarmierten Feuerwehr und Polizei war bereits eine starke Rauchentwicklung aus dem Fenster zu beobachten. Die Anwohner konnten rechtzeitig von den Einsatzkräften informiert werden, sodass sie das Gebäude sicher verlassen konnten.

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr Fürth

Der Feuerwehr Fürth gelang es, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf weitere Wohnungen zu verhindern. Die Wohnung im zweiten Obergeschoss ist jedoch bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar.

Ermittlungen zur Schadenshöhe und Brandursache

Derzeit lässt sich die Höhe des entstandenen Sachschadens noch nicht beziffern. Die Ermittlungen zur Brandursache sind im Gange und werden vom zuständigen Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei durchgeführt.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher