Mögliche Drohnensichtung: Betrieb am Flughafen München gestoppt
Vermischtes

Mögliche Drohnensichtung: Betrieb am Flughafen München gestoppt

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Am Samstagvormittag ist der Betrieb am Flughafen München wegen einer mutmaßlichen Drohnensichtung vorübergehend eingestellt worden.

Fluggasttreppen am Flughafen München, via dts Nachrichtenagentur

Laut der Bundespolizei meldeten zwei Piloten eine verdächtige Wahrnehmung, bei der es sich möglicherweise um Drohnen gehandelt habe. Die Sicherheitsbehörden hätten daraufhin in Abstimmung mit der Deutschen Flugsicherung die Start- und Landebahnen gesperrt und prüften anschließend den Vorfall, hieß es weiter.

Den Angaben zufolge wurde mit Hubschraubern nach möglichen Drohnen oder anderen Ursachen der Sichtungen gesucht. Flugzeuge wurden unterdessen zu anderen Flughäfen weitergeleitet.

- Anzeige -
Prien offen für Gesetz gegen Bildschirmzeit für Kleinkinder
Weber pocht auf Ausbau der Atomenergie
Regierung: Nur wenige Verstöße gegen 12-Uhr-Regel für Tankstellen
Kliniken: 74 Prozent bewerten Lage als unbefriedigend
Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (29.05.2026)
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel FDP startet Bundesparteitag mit Vorstandswahlen in Berlin FDP startet Bundesparteitag mit Vorstandswahlen in Berlin
Nächster Artikel Weber für Aigner als Bundespräsidentin Weber für Aigner als Bundespräsidentin

Folgen Sie uns

You Might also Like