Mögliche Drohnensichtung: Betrieb am Flughafen München gestoppt

Am Samstagvormittag ist der Betrieb am Flughafen München wegen einer mutmaßlichen Drohnensichtung vorübergehend eingestellt worden.

Fluggasttreppen am Flughafen München, via dts Nachrichtenagentur

Laut der Bundespolizei meldeten zwei Piloten eine verdächtige Wahrnehmung, bei der es sich möglicherweise um Drohnen gehandelt habe. Die Sicherheitsbehörden hätten daraufhin in Abstimmung mit der Deutschen Flugsicherung die Start- und Landebahnen gesperrt und prüften anschließend den Vorfall, hieß es weiter.

Den Angaben zufolge wurde mit Hubschraubern nach möglichen Drohnen oder anderen Ursachen der Sichtungen gesucht. Flugzeuge wurden unterdessen zu anderen Flughäfen weitergeleitet.