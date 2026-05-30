FDP startet Bundesparteitag mit Vorstandswahlen in Berlin
Politik & Wirtschaft

FDP startet Bundesparteitag mit Vorstandswahlen in Berlin

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Die FDP ist am Samstag in Berlin in ihren Bundesparteitag gestartet.

FDP-Parteitag am 30.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

Höhepunkt des Parteitreffens wird am Nachmittag die Wahl des neuen Bundesvorsitzenden Wolfgang Kubicki sein. Der ehemalige Bundestagsvizepräsident soll die schwer kriselnde Partei wieder zurück in die Erfolgsspur führen.

Konkurrenz um den Chefposten gibt es für Kubicki nicht. NRW-Landeschef Henning Höne hatte Mitte Mai seine Kandidatur für den Vorsitz zurückgezogen und will nur noch erneut als Stellvertreter kandidieren. Damals zeigten Kubicki und Höne demonstrativ Geschlossenheit, indem sie die Entscheidung gemeinsam öffentlich machten.

Die FDP steckt derzeit in der größten Krise ihrer Parteigeschichte. Seit dem Ausscheiden aus dem Bundestag bei den Wahlen im Februar letzten Jahres liegt die FDP in Umfragen konstant unter der Fünf-Prozent-Hürde. Im vergangenen März flog sie zudem sowohl in ihrem eigentlichen Kernland Baden-Württemberg als auch als Regierungspartei in Rheinland-Pfalz aus dem Landtag. Auf Bundesebene zweifelt offenbar ebenfalls eine klare Mehrheit an einem Comeback der FDP. Laut einer jüngsten Forsa-Umfrage glauben rund zwei Drittel der Befragten nicht, dass die Partei es mit neuer Spitze zurück über die fünf Prozent schafft.

- Anzeige -
Weber für Aigner als Bundespräsidentin
DTEK-Chef warnt Europa vor russischen Energieattacken
Mendel warnt vor politischem Einfluss auf Yad-Vashem-Dependancen
Gefängnisgewerkschaft fordert Suspendierung krimineller JVA-Beamter
Deutschland und Frankreich beraten über nukleare Abschreckung
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel DTEK-Chef warnt Europa vor russischen Energieattacken DTEK-Chef warnt Europa vor russischen Energieattacken
Nächster Artikel Mögliche Drohnensichtung: Betrieb am Flughafen München gestoppt Mögliche Drohnensichtung: Betrieb am Flughafen München gestoppt

Folgen Sie uns

You Might also Like