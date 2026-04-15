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Öffentlichkeitsfahndung nach 17-Jähriger in Augsburg

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Augsburg – Seit Dienstag, den 14. April 2026, wird die 17-jährige Pia Wiedmann aus Augsburg vermisst. Nach Angaben der Polizei wurde die Jugendliche zuletzt in der Augsburger Innenstadt gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Die Polizei hat eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet und bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten.

Pia Wiedmann wird wie folgt beschrieben:

Sie ist etwa 160 cm groß, von schlanker Statur und hat lange, dunkelblonde Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie vermutlich eine graue Jogginghose, ein weißes T-Shirt sowie ein schwarzes Longsleeve.

Die Polizeiinspektion Augsburg West bittet Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der 17-Jährigen geben können oder sie seit ihrem Verschwinden gesehen haben, sich umgehend zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegengenommen. In dringenden Fällen kann auch der Polizeinotruf unter der Nummer 110 gewählt werden.

Jeder Hinweis könnte entscheidend sein.

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