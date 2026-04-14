Blitzermarathon in Augsburg Stadt und Landkreis – Hier müssen Sie besonders aufpassen

Nach dem Streik im ÖPNV sorgt der Blitzmarathon in Bayern für gesonderte Aufmerksamkeit am Mittwoch im Straßenverkehr. Wir sagen ihnen, wo sie in Augsburg und Bayerisch-Schwaben besonders aufpassen sollten.

Hier wird in Augsburg geblitzt

A8



Auf dem Kreuz 41



B17



Berliner Allee



Carl-Schurz-Straße 23



Donauwörther Straße



Eschenhofstraße



Friedberger Straße



Friedrich-Ebert-Straße



Hirblinger Straße



Pferseer Unterführung



Sebastianstraße



Sommestraße 70



Staatsstraße 2035



Staatsstraße 2381



Stadionstraße



Stuttgarter Straße



Zum Fuggerschloß

Blitzer im Landkreis Augsburg

Adelsried: Staatsstraße 2032



Biberbach: Kreisstraße A12



Bobingen: Krumbacher Straße,bei der Schule; Kreuzung Straßberger Straße / Krumbacher Straße



Diedorf: B300, Hauptstraße; B300, Höhe Kreisbauhof



Dinkelscherben/Häder: Kreisstraße A1,Kreisstraße A2



Gersthofen: Augsburger Str.



Gessertshausen: B300, Hauptstraße



Hennhofen: Staatsstraße 2027



Heretsried: Staatsstraße 2036



Maingründel: B300



Meitingen: Kreisstraße A29



Mittelneufnach: Staatsstraße 2026 Reichertshofen



Neusäß: B300; Kreisstraße A15



Schwabmünchen: Kreisstraße A17, ; Staatsstraße 2027 SMÜ-Untermeitingen; Staatsstraße 2035, Südspange; Staatsstraße 2035



Thierhaupten: Kreisstraße A26



Wehringen: Südliche Hauptstraße, bei Firma Interquell



Welden: Bahnhofstraße 23; Staatsstraße 2032



Zusmarshausen: Staatsstraße 2510 Es kann an weiteren Stellen zu Blitzern kommen.