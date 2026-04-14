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Blitzermarathon in Augsburg Stadt und Landkreis – Hier müssen Sie besonders aufpassen

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Nach dem Streik im ÖPNV sorgt der Blitzmarathon in Bayern für gesonderte Aufmerksamkeit am Mittwoch im Straßenverkehr. Wir sagen ihnen, wo sie in Augsburg und Bayerisch-Schwaben besonders aufpassen sollten.

Hier wird in Augsburg geblitzt

A8

Auf dem Kreuz 41

B17

Berliner Allee

Carl-Schurz-Straße 23

Donauwörther Straße

Eschenhofstraße

Friedberger Straße

Friedrich-Ebert-Straße

Hirblinger Straße

Pferseer Unterführung

Sebastianstraße

Sommestraße 70

Staatsstraße 2035

Staatsstraße 2381

Stadionstraße

Stuttgarter Straße

Zum Fuggerschloß

Blitzer im Landkreis Augsburg

Adelsried: Staatsstraße 2032

Biberbach: Kreisstraße A12

Bobingen: Krumbacher Straße,bei der Schule; Kreuzung Straßberger Straße / Krumbacher Straße

Diedorf: B300, Hauptstraße; B300, Höhe Kreisbauhof

Dinkelscherben/Häder: Kreisstraße A1,Kreisstraße A2

Gersthofen: Augsburger Str.

Gessertshausen: B300, Hauptstraße

Hennhofen: Staatsstraße 2027

Heretsried: Staatsstraße 2036

Maingründel: B300

Meitingen: Kreisstraße A29

Mittelneufnach: Staatsstraße 2026 Reichertshofen

Neusäß: B300; Kreisstraße A15

Schwabmünchen: Kreisstraße A17, ; Staatsstraße 2027 SMÜ-Untermeitingen; Staatsstraße 2035, Südspange; Staatsstraße 2035

Thierhaupten: Kreisstraße A26

Wehringen: Südliche Hauptstraße, bei Firma Interquell

Welden: Bahnhofstraße 23; Staatsstraße 2032

Zusmarshausen: Staatsstraße 2510

Es kann an weiteren Stellen zu Blitzern kommen.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
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