Blitzermarathon in Augsburg Stadt und Landkreis – Hier müssen Sie besonders aufpassen

Nach dem Streik im ÖPNV sorgt der Blitzmarathon in Bayern für gesonderte Aufmerksamkeit am Mittwoch im Straßenverkehr. Wir sagen ihnen, wo sie in Augsburg und Bayerisch-Schwaben besonders aufpassen sollten.
Hier wird in Augsburg geblitzt
A8
Auf dem Kreuz 41
B17
Berliner Allee
Carl-Schurz-Straße 23
Donauwörther Straße
Eschenhofstraße
Friedberger Straße
Friedrich-Ebert-Straße
Hirblinger Straße
Pferseer Unterführung
Sebastianstraße
Sommestraße 70
Staatsstraße 2035
Staatsstraße 2381
Stadionstraße
Stuttgarter Straße
Zum Fuggerschloß
Blitzer im Landkreis Augsburg
Adelsried: Staatsstraße 2032
Biberbach: Kreisstraße A12
Bobingen: Krumbacher Straße,bei der Schule; Kreuzung Straßberger Straße / Krumbacher Straße
Diedorf: B300, Hauptstraße; B300, Höhe Kreisbauhof
Dinkelscherben/Häder: Kreisstraße A1,Kreisstraße A2
Gersthofen: Augsburger Str.
Gessertshausen: B300, Hauptstraße
Hennhofen: Staatsstraße 2027
Heretsried: Staatsstraße 2036
Maingründel: B300
Meitingen: Kreisstraße A29
Mittelneufnach: Staatsstraße 2026 Reichertshofen
Neusäß: B300; Kreisstraße A15
Schwabmünchen: Kreisstraße A17, ; Staatsstraße 2027 SMÜ-Untermeitingen; Staatsstraße 2035, Südspange; Staatsstraße 2035
Thierhaupten: Kreisstraße A26
Wehringen: Südliche Hauptstraße, bei Firma Interquell
Welden: Bahnhofstraße 23; Staatsstraße 2032
Zusmarshausen: Staatsstraße 2510
Es kann an weiteren Stellen zu Blitzern kommen.