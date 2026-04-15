17-Jähriger wegen Körperverletzung nach Auseinandersetzung in Augsburger Innenstadt festgenommen

Augsburg (ots) – In der Innenstadt von Augsburg kam es am frühen Mittwochmorgen (15.04.2026) gegen 01:30 Uhr zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Königsplatz. Beteiligt waren ein 17-jähriger, ein 37-jähriger sowie ein 45-jähriger Mann.

Streit eskaliert am Königsplatz

Der Zwischenfall begann mit einem verbalen Streit zwischen dem 17-Jährigen und dem 37-jährigen Mann. Im Verlauf des Streits schlug der 17-Jährige zu und richtete seinen Angriff anschließend auf einen 45-jährigen Mann.

Leichte Verletzungen und polizeiliche Maßnahmen

Der 45-jährige Mann erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Die herbeigerufene Polizei nahm den 17-Jährigen anschließend in Arrest. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Hintergründe zur Tat

Der 17- und 37-jährige Mann besitzen beide die ukrainische Staatsangehörigkeit, während der 45-Jährige deutscher Staatsbürger ist. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Vorfall am Königsplatz laufen weiter.