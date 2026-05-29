Diebstahl einer blauen Vespa in offener Tiefgarage im Universitätsviertel Augsburg

Am Donnerstag, den 28. Mai 2026, kam es im Augsburger Universitätsviertel zu einem besonders schweren Diebstahl. In der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 18:30 Uhr wurde eine blaue Vespa aus einer Tiefgarage in der Hugo-Eckener-Straße entwendet.

Diebstahl in geöffneter Tiefgarage

Der Besitzer des Kleinkraftrads hatte sein Fahrzeug in der Tiefgarage seines Wohnhauses abgestellt. Als er zurückkehrte, stellte er fest, dass die Vespa fehlte. Die Tiefgarage war während des Diebstahls durchgehend geöffnet, was auch unbefugten Personen Zugang gewährte.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Augsburg Süd bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Kleinkraftrads geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/3232-2710 zu melden.