Bedrohung und Beleidigung in Augsburg: Zeugen nach Vorfall in der Zeuggasse gesucht

In der Augsburger Innenstadt ereignete sich am Mittwoch, dem 27. Mai 2026, ein Vorfall, bei dem es zu einer Bedrohung und Beleidigung kam. Gegen 10:00 Uhr befuhr ein 39-jähriger Fahrradfahrer die Zeuggasse, als ihm ein schwarzer Pkw entgegenkam.

Konflikt zwischen Fahrradfahrer und Pkw-Fahrer

Der Pkw, ein schwarzer Opel SUV, hielt trotz vorhandener Parklücke nicht an, um dem Fahrradfahrer die Durchfahrt zu ermöglichen. In Folge dessen schob der 39-Jährige sein Fahrrad an dem Fahrzeug vorbei, wobei sein Lenkergriff den Außenspiegel des Pkw streifte. Daraufhin stieg der unbekannte Fahrer des Pkw aus und bedrohte sowie beleidigte den Fahrradfahrer, bevor er sich wieder in sein Fahrzeug setzte und davonfuhr.

Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Der unbekannte Mann wird als etwa 170 cm groß und ca. 40 Jahre alt beschrieben. Er trug ein Muskelshirt, eine Goldkette und hatte an den Seiten kurz rasierte Haare. Auffällig war, dass er Hochdeutsch sprach. Ob durch das Streifen des Außenspiegels ein Schaden am Pkw entstanden ist, ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei Augsburg Mitte bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden. Der betroffene Fahrradfahrer ist deutscher Staatsbürger.