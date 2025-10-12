50 Jahre Schulwerk Augsburg | Ein Heimspiel in der WWK Arena voller Gemeinschaft, Musik und Kreativität

Die WWK Arena war am Freitag Schauplatz eines Jubiläums der besonderen Art: Mehr als 20.000 Schülerinnen und Schüler sowie rund 2.300 Mitarbeitende aus 46 Schulen feierten gemeinsam den 50. Geburtstag des Schulwerks der Diözese Augsburg. Statt Fußball standen Gemeinschaft, Kreativität und christliche Werte im Mittelpunkt.

Wort-Gottes-Feier mit inspirierenden Worten des Bischofs

Den Auftakt bildete eine feierliche Wort-Gottes-Feier, bei der Bischof Dr. Bertram Meier die Einzüge der 46 Schulbanner leitete. In seiner Predigt griff er das Jubiläumsmotto „Wie Adlern wachsen uns Flügel“ auf: „Adler sind keine Stubenvögel. Sie bleiben nicht am Boden. Sie sehen weit. Sie lernen das Fliegen nicht an einem Tag. Ein Adler probiert, wagt, scheitert und startet neu. Vor allem: Ein Adler fliegt nicht aus eigener Kraft. Er sucht beim Fliegen die Thermik, breitet die Flügel aus und lässt sich vom Aufwind tragen. So steigt er höher und höher, als Muskelkraft es je könnte.“

Der Bischof betonte die Bedeutung von Bildung und Glaube als die zwei „Flügel“, die jungen Menschen Kraft und Orientierung geben: „Ein Schulwerk mit zwei Flügeln. Wie ein Adler nur mit zwei Flügeln fliegen kann, so brauchen auch die Schulen des Schulwerks zwei Flügel: Bildung und Glaube.“

Musikalisch wurde die Feier von Lukas Mayer, ehemaliger Schüler des Maria-Ward-Gymnasiums Augsburg, sowie einem großen Lehrerchor und einer Lehrer-Big-Band umrahmt.

„Nachspielzeit“: Kreativität, Sport und Solidarität

Nach der Gottesfeier begann die „Nachspielzeit“, ein buntes Programm mit Showacts, kreativen Workshops und sportlichen Mitmachaktionen rund um Fußball. Höhepunkt war das Elfmeterschießen, bei dem Schüler und Ehrengäste wie Bischof Meier, Staatsminister Dr. Florian Herrmann, Digitalminister Dr. Fabian Mehring und Schulwerksdirektor Peter Kosak ihr Können zeigten. „Jeder gehaltene oder verpatzte Schuss bedeutete einen hausaufgabenfreien Tag für alle“, erklärte ein Veranstalter.

Musikalische Höhepunkte setzte zudem die Rapperin Rubi, ehemalige Schülerin des Maria-Ward-Gymnasiums Augsburg, gefolgt von Singer-Songwriter Levent Geiger, der mit seinen Hits Gänsehautmomente schuf.

Zugleich wurde das soziale Engagement des Schulwerks sichtbar: Mit der Kleiderteilaktion „Meins wird Deins – Teilen macht Schule“ sammelten die Teilnehmer Kleidung für Bildungsprojekte in Bangladesch.

Ein Blick zurück und nach vorn

Seit der Gründung 1975 mit neun Schulen hat sich das Schulwerk zu einer Gemeinschaft von 46 Schulen mit über 20.000 Schülerinnen und Schülern entwickelt. Staatsminister Dr. Florian Herrmann würdigte die Arbeit des Schulwerks: „Das Schulwerk der Diözese Augsburg steht beispielhaft für die hohe Qualität und Werteorientierung unserer Schulen in freier Trägerschaft.“ Auch Digitalminister Dr. Fabian Mehring hob hervor: „Bildung ist mehr als Wissensvermittlung – sie ist Gemeinschaft, Werteorientierung und Zukunftsgestaltung.“

Schulwerksdirektor Peter Kosak fasste das Jubiläum treffend zusammen: „Wenn 24.000 Menschen zusammenkommen, um Geburtstag zu feiern, dann ist das kein Zufall – das ist gelebter ‚Vorrang des Menschen‘. Wir feierten mit denen, für die wir jeden Tag da sind: mit unseren Schülerinnen und Schülern.“

Von neun Schulen zu 46 – eine Erfolgsgeschichte

Gegründet 1975 als Stiftung zur Erhaltung und Förderung kirchlicher Schulen, wuchs das Schulwerk unter den Direktoren Gerhard Ettl, Ulrich Haaf und seit 2016 Peter Kosak kontinuierlich. Heute prägt es Generationen, verbindet christliche Werte mit moderner Pädagogik und engagiert sich sozial – ein halbes Jahrhundert erfolgreiche Bildungsarbeit in der Diözese Augsburg.