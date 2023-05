Yolo Toast Bar in Augsburg feiert Wiedereröffnung | back to the 80’s – back to the future. 

Anzeige | What a time to be alive! Die YOLO TOAST BAR meldet sich lauter, bunter und cooler zurück als je zuvor. Nach langer Pause, kräftezehrendem Umbau und jeder Menge Herausforderungen sind wir endlich bereit, die Neonlichter anzuknipsen und zurück in die Zukunft zu starten: Am 9. und 10. Juni verwandeln wir die YOLO TOAST BAR in eine Rakete, die dich in ein grandioses Eröffnungs-Wochenende zurück in die Zukunft katapultiert.

Feiert mit uns bei erfrischenden Drinks, leckeren Toasts und Livemusik:

Am Freitag, den 9. Juni, rocken Atlantis Beach Motel die Bühne (Garage Rock aus Augsburg, ehemals Sleeping Tree). Im Anschluss gibts „Hits auf Eis“ mit DJane Zoe, die mit feinsten 80er Jahre Tracks die Tanzfläche zum Schmelzen bringen wird. Am Samstag, den 10. Juni haben für dich die Crème de la Crème des nicesten NewWave-Post-Punk made in Augsburg eingeladen: The Violent Youth.

Klingt exzellent? Dann schnapp dir deine Gang und tauche ein in eine Welt voller Nostalgie, bester 80s-Musik und guter Laune und feiere mit uns den Beginn einer neuen Ära in der Ludwigstraße.