Zoo Augsburg aktuell | Nachwuchs und Sonne – beste Bedingungen laden zum Ausflug ein

Endlich ist der Frühling eingekehrt – oder doch schon der Sommer? Die Wettervorhersagen sind derzeit noch ganz hervorragend und auch im Tierbestand hat sich einiges getan, ein Ausflug in den Zoo Augsburg bietet sich an. Mehr als genug also für die aktuelle Ausgabe von Zoo Augsburg aktuell.

Die jungen Wilden

Vier Baumstreifenhörnchen sind es dann geworden, jagen durch die Anlage.

Außerdem wurden erstmals in Augsburg drei Wasserschweine geboren, und auch die Nasenbärenweibchen haben ihre ersten Jungen bekommen.

Bisher gab es zwei Nachzuchten bei den Steinböcken, wobei hier noch mehr Jungtiere erwartet werden. Auch bei den Alpakas wurde mit dem ersten Fohlen von Rosalie die nächste Geburtenrunde eingeläutet.

Im Vogelbestand schlüpften ein Baumhopf, eine Rosenhals-Fruchttaube und zwei Seidenreiher.

Die Neuzugänge

Vor 18 Monaten hat der Zoo Augsburg mehrere Sumpfschildkrötenbabys zur Aufzucht bekommen, die in Hessen ausgewildert werden sollten, wenn sie an Gewicht zugelegt haben. Der Austausch ist nun passiert, die elf in Augsburg gut herangewachsenen Tiere sind abgeholt worden und werden in den nächsten Tagen ausgesetzt. Im Gegenzug hat der Zoo dafür acht neue Babys bekommen.

Inzwischen hat sich auch Leopardin Nimala gut eingewöhnt und nutzt ihr Außengehege. Beide Weibchen haben sich auch schon durch das Gitter gesehen und beschnuppern können. Bisher sieht alles sehr zufriedenstellend aus. Aus diesem Grund ist auch das Tigerhaus wieder zugänglich.

Die Abgänge

An den Zoo Rostock wurde der letzte Weißnackenkranich abgegeben, sowie eine Rosenhals-Fruchttaube an einen privaten Halter und ein Roter Sichler an den Zoo Braunschweig.

Die Trauerfälle

Bisher hat der Zoo noch keine detaillierten Informationen zu den Todesfällen in der Tropenhalle. Leider ist auch der Kolibri vor einigen Tagen verstorben und wird nun untersucht. Ein Muntjak hatte sich im Zaun verheddert und musste erlöst werden.