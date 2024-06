Zoo Augsburg | Die Kragenbärdame Misha ist da

Die Bärenanlage im Zoo Augsburg hat in dieser Woche eine weitere Bewohnerin erhalten. Eine Artgefährtin für den jungen Kragenbären ist eingezogen.

Mitte April war der einjährige Kragenbär Franz aus dem Tierpark Dessau auf der auf der Bärenlage des Zoo Augsburg angekommen. Er wird gemeinsam mit dem Wäeibchen Misha in der Fuggerstadt ein Jahr bleiben, ehe die beiden nach Görlitz kommen. Wie der Zoo Augsburg via Facebook berichtete, ist die Bärin nun ebenfalls in Schwaben angekommen.

Während Franz sich bereits pudelwohl fühl, muss sie sich nun zunächst eingewöhnen, soll aber zeitnah mit Franz zusammenkommen.

Franz ist schon regelmäßig auf der Außenanlage aktiv,