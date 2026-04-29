Aiwanger offen für bundesweite Zusammenarbeit mit CSU
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Aiwanger offen für bundesweite Zusammenarbeit mit CSU

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hat sich offen für eine engere Zusammenarbeit mit der CSU gezeigt. “Wir brauchen in Deutschland wie in Bayern ein politisches Angebot für liberal-wertkonservative Wähler, die konstruktive Politik wollen”, sagte er der Mediengruppe Bayern (Donnerstagausgaben).

Hubert Aiwanger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zuvor hatte das frühere CSU-Vorstandsmitglied Peter Gauweiler ein “Bündnis Freie Wähler/CSU” ins Gespräch gebracht. Aiwanger erklärte, über die konkrete Ausgestaltung müsse noch gesprochen werden. “Der Wähler könnte sich darunter durchaus etwas vorstellen, aber die jeweiligen Parteien hätten Probleme bei der Umsetzung”, sagte er.

Realistischer sei das bereits in Bayern praktizierte Modell einer Zusammenarbeit. “Getrennt marschieren – gemeinsam schlagen”, so Aiwanger. Ziel sei es, der “zunehmenden Linkslastigkeit der Politik” entgegenzuwirken, die seiner Ansicht nach zu mehr Proteststimmen an den politischen Rändern führe.

Der Freie-Wähler-Vorsitzende zeigte sich zugleich zuversichtlich, mit seiner Partei bei einer stärkeren strategischen Zusammenarbeit mit der Union auch bundesweit erfolgreich sein zu können. Die Freien Wähler könnten dann in allen Bundesländern die Fünf-Prozent-Hürde überwinden. Bislang habe die Union seiner Partei jedoch “eher die kalte Schulter gezeigt”, sagte Aiwanger. Deshalb müsse man zugleich die eigene Stärke weiter ausbauen.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Lokalpolitik

Stadt Augsburg klagt gegen Bäuerle Ambulanz

0
Die Stadt Augsburg geht juristisch gegen einen ehemaligen Dienstleister...
Donau-Ries

Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

49-Jähriger nach bewaffneter Auseinandersetzung in Augsburg festgenommen

0
In der Augsburger Jakobervorstadt kam es am Montagabend (27.04.2026) zu einem Zwischenfall, der die Anwohner erschreckte. Ein 49-jähriger Mann geriet auf der Jakoberstraße gegen 19:15 Uhr mit zwei anderen Männern in einen heftigen Streit. Grund für die Auseinandersetzung war der Vorwurf des 49-Jährigen, dass die beiden Männer seinen Rucksack gestohlen hätten.
News

Polizeibericht Augsburg vom 28.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Polizei & Co

Schwerer Unfall auf St 2521: 66-Jähriger kollidiert mit Baum und wird schwer verletzt

0
Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Staatsstraße 2521 zwischen Füssen und Pfronten ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.