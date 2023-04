Zoo Augsburg aktuell | Warten auf wärmeres Wetter und interessierte Besucher

Nun ist Ostern auch schon wieder Geschichte und es geht in den Mai. Eigentlich fällt einem dabei aber nur ein „will es denn in diesem Jahr nie mehr wärmer werden“. Im Zoo Augsburg hofft man jetzt auf besseres Wetter und mehr Besucher.

Die jungen Wilden

Verschiedene Pfeilgiftfrösche haben sich von Kaulquappen zu Fröschen umgewandelt.

Außerdem sind wieder drei Kubafinken geschlüpft. Endlich gab es auch wieder Nachzuchten bei den Baumstreifenhörnchen, wobei noch nicht ganz klar ist um wieviele Jungtiere es sich handelt.

Im Reptilienhaus ist der dritte himmelblaue Zwergtaggecko geschlüpft.

Die Neuzugänge

Endlich wieder Leoparden – aus Arcachon (Frankreich) und Arnheim (Niederlande) kamen Nimala und Juna, zwei Sri Lanka Leoparden, in Augsburg an.

Im Lechhaus bezogen drei Sterletts das mittlere Becken.

Die Abgänge

Abgegeben wurde eine Alpakastute an den Tierpark Riesa, sowie eine Bartlett Dolchstichtaube an den Zoo Schwerin. Unser einzelnes Weißnackenkranichmännchen gaben wir an den Zoo Rostock ab, dort hat bereits ein Paarpartner auf ihn gewartet. In diesem Zusammenhang zogen die Graukraniche von der Storchenanlage zu den Pelikanen um, wo sie sich schon sehr wohlzufühlen scheinen.

Die Trauerfälle

In der Tropenhalle starben eine erschreckende Anzahl an Mausvögeln. Da von einer Infektion auszugehen war, mussten wir die restlichen ebenfalls euthanasieren. Leider bewahrheitete sich, dass es sich um eine Art von Geflügeltuberkulose handelt. In nächster Zeit wird zu entscheiden sein, wie mit den restlichen Vögeln der Voliere umzugehen sein wird.

Ebenfalls verstorben ist unser Mandrill Barbarossa. Er hatte in den letzten Monaten schon verschiedene gesundheitliche Probleme. Bei einem intensiven Check-Up in der Tierklinik stellte sich auch heraus, dass er gravierende Veränderungen an der Wirbelsäule zeigte, die sicherlich erhebliche Schmerzen verursachten.

Das steht an

Jetzt gleich den 21. Mai ganz dick in den Kalender eintragen. Da findet nämlich der erste Tag der Artenvielfalt im Zoo Augsburg statt. Ganz viele Projektpartner haben bereits zugesagt (das LfU, der LPV, Fledermausschutz Augsburg, der Fischereiverband Schwaben, der Pilzverein und das Naturmuseum Königsbrunn, Plumplori e.V., und viele andere), und an diesem Tag wird der Natur- und Artenschutz im Mittelpunkt stehen. Derzeit feilen alle Beteiligten noch am Programm.



Endlich ist auch wieder ein neuer Zooführer im Druck. Seit nunmehr fünf Jahren ohne Zooführer kann bald wieder einer angeboten werden.