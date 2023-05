Oberschönenfeld: Bezirk erweitert barrierefreien Spielplatz um rollstuhlgerechtes Karussell

Der Spielplatz Oberschönenfeld des Bezirks Schwaben wird noch inklusiver: Seit Anfang Mai können dort Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam im Kreis fahren. Wie gut das barrierefreie Karussell bei Groß und Klein ankommt, hat sich bei seiner Einweihung am Dienstagabend gezeigt.

Offiziell bietet das neue Karussell neun Plätze, davon drei für einen Rollstuhl oder einen Rollator. Dass jedoch auch 15 Menschen problemlos auf dem Spielgerät ihre Kreise drehen können, wurde am Dienstagabend bei seiner Einweihung in Oberschönenfeld deutlich. „Heute sehen wir wieder, wie viel Spaß Inklusion machen kann“, sagte Bezirkstagspräsident Martin Sailer, der das Karussell mit viel Schwung anschob. „Vom Großvater im Rollator über die Enkelin im Rollstuhl – auf unserem Karussell finden alle ihren Platz. Dasselbe sollte in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens möglich sein“. Ebenso begeistert über das neue Spielgerät wie Bezirkstagspräsident Martin Sailer ist auch Familie Breunig, die zu den Stammgästen des Spielplatzes zählt. Auf ihre Anregung hin ergänzte der Bezirk die Spielgeräte um das neue Rolli-Karussell. „Wir schätzen diesen inklusiven Spielplatz sehr, er ist Gold wert für Familien wie die unsere“, sagte die Mutter der achtjährigen Hanna, Katharina Breunig. „Dass Hanna hier nun auch Karussell fahren kann, ist großartig. Sie ist sehr glücklich darüber, und wir sind es auch.“

Dass dies nun möglich ist, verdankt sich der speziellen Bauweise des Karussells: Es ist ebenerdig in den Boden eingelassen, zudem sichert ein besonderer Haltebügel den Rollstuhl auf dem Karussell. Der Bezirk Schwaben investierte in das rollstuhlgerechte Karussell rund 30.000 Euro. Bezirkstagspräsident Martin Sailer ergänzt: „Diese Investition war für uns alternativlos. Die Erweiterung unseres Spielplatzes ist für uns ein konsequenter Schritt hin zu einer Gesellschaft, die Barrieren abbaut und alle Menschen einbindet.“

Seit 2021 können Kinder mit und ohne Behinderung auf dem Spielplatz naturnah an der Schwarzach spielen. Für diesen „Anziehungspunkt von hohem Spielwert“ erhielt der Bezirk im selben Jahr den Deutschen SPIELRAUM-Preis der Fachzeitschrift „STADT und RAUM“. Der Spielplatz ist eine Baumaßnahme des Bezirks Schwaben, an der sich folgende Förderer finanziell beteiligen: der Landkreis Augsburg, die Gemeinde Gessertshausen, der Erholungsgebietever-ein Augsburg (EVA) und der Naturpark Augsburg Westliche Wälder e.V.

Folgende Merkmale zur Benutzung und Teilhabe zeichnen den Spielplatz Oberschönenfeld aus: