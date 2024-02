80 Jahre Augsburger Bombennacht | Ausstellung im Rathaus Augsburg widmet sich dem Luftkrieg über der Stadt

Das Stadtarchiv setzt sich in der Ausstellung „Die Stadt ein Feuermeer. Augsburg im Luftkrieg 1942 – 1945“ mit den Ereignissen auseinander.

Die Fotoausstellung dokumentiert mit historischem Quellenmaterial die Ursachen und Folgen der Bombardierung Augsburgs. Eindrücklich werden die Militarisierung der Stadt sowie die damit verbundenen Kriegsvorbereitungen durch die Nationalsozialisten dargestellt. Darüber hinaus gibt sie Einblick in den Kriegsalltag der zivilen Bevölkerung sowie die Zeit des Wiederaufbaus.

1 von 19

Die Ausstellung im Unteren Fletz des Rathauses ist zum 80. Jahrestag der Augsburger Bombennacht von 19. Februar bis 11. März, zu sehen, montags bis sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Außerdem werden kostenlose Führungen angeboten: am 21. Februar, am 27. Februar und am 7. März, jeweils um 15 Uhr.

Fotos werden im Rahmen der Ausstellung gezeigt Quelle: Stadtarchiv