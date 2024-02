Die letzten sechs Bundesligaduelle gingen alle an den Sportclub Freiburg, diese Serie endet am späten Sonntagabend. Der FC Augsburg gewann hochverdient mit 2:1 gegen den Europapokalteilnehmer. Lesen Sie hier die Stimmen zu Spiel.

Kevin Mbabu: „Wir haben eine tolle Mentalität innerhalb des Teams und immer an uns geglaubt. Wir haben zwar erneut einen Gegentreffer hinnehmen müssen, aber eine sehr gute Reaktion gezeigt. Über die Leistung können wir stolz sein und auch die Einwechselspieler haben einen super Job gemacht. Nach den Ergebnissen vom Wochenende war es heute ein wichtiger Sieg, ab morgen geht der Blick aber auf das ebenfalls sehr wichtige Spiel in Darmstadt.“

Arne Engels: „Glückwunsch an die gesamte Mannschaft, die heute ein großartiges Spiel gezeigt hat. Wir wussten, dass wir auch nach dem Rückstand den Willen besitzen, das Spiel zu drehen. Ich bin sehr glücklich über mein Tor, ich habe solche Situationen im Training geübt – heute konnte ich es im Spiel umsetzen. Diese Dominanz müssen wir auch nach Darmstadt mitnehmen.“

Phillip Tietz: „Wir sind überglücklich, dass wir das Heimspiel gewonnen haben. Ich finde, dass wir sehr gut ins Spiel reingekommen sind und der Elfmeter dann etwas aus dem Nichts kam. Obwohl wir dann zehn, 15 Minuten etwas unachtsam waren, haben wir in der zweiten Halbzeit ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Wir haben den Fokus behalten, immer wieder nach vorne gedrängt, aber auch in den richtigen Momenten wieder hintenrum gespielt. Man hat auf dem Platz immer das Gefühl gehabt, dass wir das Spiel noch drehen können. Der Sieg war auf jeden Fall sehr verdient!“

Felix Uduokhai: „Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass wir noch ein Tor machen. Und wenn wir dann erst den Ausgleich haben, war ich sicher, dass wir das Spiel noch gewinnen werden. Wir waren dominant, gut am Ball und hatten zahlreiche Chancen. Am meisten freut mich aber, dass wir die ganze Zeit geduldig geblieben sind. Wir haben uns nach dem Rückstand nicht verunsichern lassen und haben insgesamt sehr reif gespielt. Diesen Schwung wollen wir jetzt mitnehmen, nächsten Woche gegen Darmstadt zählt es, denn da erwartet uns sicherlich kein leichtes Spiel.“

Ermedin Demirović: „Heute war es nur eine Frage der Zeit, bis wir das Spiel drehen. Wir waren auf Strecke die bessere Mannschaft und hatten viel Kontrolle, auch wenn wir wieder einmal in Rückstand geraten sind. Aber die Mannschaft gibt sich nicht auf, drückt weiter aufs Gas und wir haben gespürt, dass wir mit jedem Pass und jeder Flanke dem Erfolg näherkommen. Wir bekommen immer die Aufgabe mit, Spaß am Fußball zu haben, das konnten wir heute wieder zeigen. Wir wollten unbedingt gewinnen, deshalb fühlt sich der Sieg großartig an. Nächste Woche fahren wir mit breiter Brust nach Darmstadt, dort erwartet uns sicher ein Hexenkessel, aber wir werden das positive Gefühl mitnehmen.“

Jess Thorup (Trainer FC Augsburg): „Das war genau die Reaktion, auf die ich nach dem Spiel in Mainz gehofft hatte. Wir haben viel über Mindset und Mentalität gesprochen und ich habe eine Mannschaft gesehen, die von der ersten Minute an das Spiel kontrolliert und offensiv gedacht hat – das zeigen auch die Statistiken. Leider sind wir wieder 0:1 in Rückstand geraten, doch wir haben eine gute Moral und Charakter gezeigt und verdient drei Punkte geholt. Darüber bin ich sehr froh, denn wir haben sehr gut gespielt. Auch die eingewechselten Spieler haben heute einen Unterschied gemacht.“

Lars Voßler (Co-Trainer SC Freiburg): „Glückwunsch an Augsburg zu einem verdienten Sieg. Wir hatten zwei intensive Wochen mit den Playoff-Spielen in der Europa League und haben uns auch heute gut auf das Spiel vorbereitet. Wir wussten genau, was auf uns zukommt, und hatten das Glück, dass wir in Führung gehen konnten. Augsburg war aber bis zum Schluss hungrig und messerscharf, sie haben sich Torchancen herausgespielt und verdient gewonnen. Bei uns war der Tank hintenraus leer.“