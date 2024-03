Furioses Auswärtsspiel beschert dem FC Augsburg einen 6:0 Kantersieg gegen Darmstadt

In einem furiosen Auswärtsspiel beim SV Darmstadt erzielte der FC Augsburg bereits in der ersten halben Stunde 5 Tore und siegte völlig ungefährdet mit 6:0.

Jess Thorup hatte im Vergleich zum letzten Heimspiel gegen Freiburg die Startelf des FC Augsburg verändert, jedoch nur auf zwei Positionen. Nach seiner Sperre kehrte Jeffrey Gouweleeuw zurück und Arne Maier war ebenfalls in der Startformation. Elvis Rexhbecaj und Maximilian Bauer blieben zunächst auf der Ersatzbank.

Die Gäste erzielten nach bösen Schnitzern der Gastgeber allein in der ersten Halbzeit so viele Tore wie im gesamten Februar und bejubelten gleich drei Klub-Bestwerte: Phillip Tietz (2./84.), Fredrik Jensen (12.), Ermedin Demirovic (20./29.) und Ruben Vargas (24.). Der FCA gewann nicht nur seinen größten Sieg in der Bundesliga, sondern auch seinen höchsten Auswärtssieg im Oberhaus.

Durch den zweiten Dreier in Folge sind die Rot-Grün-Weißen jetzt Tabellenzehnter mit 29 Punkten. Am Samstag, 9. März, (15.30 Uhr) kommt der 1. FC Heidenheim in die WWK ARENA.

Darmstadt: Schuhen – J. Müller (27. Zimmermann), Franjic, Maglica, Karic – Gjasula (27. Holtmann), Holland (41. A. Müller) – Skarke, Justvan – Polter (74. Torsiello), Pfeiffer (74. Vilhelmsson)

Augsburg: Dahmen – Mbabu, Gouweleeuw (74. Bauer), Uduokhai, Iago – Jakic (60. Dorsch) – Jensen (46. Engels), Maier (61. Biel) – Vargas – Demirovic (71. Beljo), Tietz

Tore: 0:1 Tietz (2.), 0:2 Jensen (12.), 0:3 Demirovic (20.), 0:4 Vargas (24.), 0:5 Demirovic (29.), 0:6 Dietz (84.)

Gelbe Karten: J. Müller, Karic / –

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin