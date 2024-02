Sicher surfen: Wie moderne Technologie unser Onlineshopping-Erlebnis verändert

Onlineshopping erfreut sich großer Beliebtheit. In den letzten Jahren werden immer mehr Käufe über das World Wide Web verzeichnet. Vor allem das Shoppingerlebnis ist dabei ein wichtiger Faktor. Wie dieses durch moderne Technologie positiv beeinflusst werden kann, zeigt folgender Artikel.

Der Trend geht zum Onlineshopping hin!

Wie auf dem Blog von Cyber Ghost zu lesen, wurde das Onlineshopping vor allem in Zeiten von Corona immer populärer. Das liegt allerdings nicht nur daran, dass Menschen das Internet nutzen mussten und nicht den stationären Handel aufsuchen konnten. Auch die Marken tragen ihren Teil dazu bei. Denn sie sind es, die die Vermarktung ihrer Produkte und Dienstleistungen grundlegend überarbeitet haben.

Wie ist das zu verstehen? Hersteller, Marken und Händler nutzen die Möglichkeiten moderner Technologie, um das Nutzererlebnis auf das nächste Level zu heben. Onlineshopping soll entspannend sein und alle Fragen und Bedürfnisse der potenziellen Käufer zufriedenstellen. Nur so lässt sich die Kundenzufriedenheit aufrecht erhalten und auch die Anzahl an Käufen kann zunehmen.

Es gibt immer wieder neue Trends im E-Commerce. Während aktuell vor allem Nachhaltigkeit beim Onlineshopping geht, ist ein weiteres großes Thema das Markenerlebnis.

Moderne Technologien für ein erhöhtes Kauferlebnis

Welche Technologien gibt es, um für ein maximal positives Gefühl beim Onlineshoppen zu sorgen? Viele Händler setzen auf virtuelles Testen mithilfe von AR-Technologie. So können Nutzer, bevor sie ein Produkt käuflich erwerben, zunächst ausprobieren, ob ihnen die Ware wirklich zusagt. Zu dem Zweck gibt es zahlreiche Softwareprogramme und auch Apps für das Smartphone. Das klassische Beispiel ist die Möbelbranche. Hier lassen sich Möbel anhand einer Smartphone-App direkt in der Wohnung anzeigen. So können potenzielle Käufer entscheiden, ob das jeweilige Möbelstück auch wirklich zu dem bisherigen Einrichtungsstil passt. Natürlich gibt es die Möglichkeit des virtuellen Testens auch in vielen anderen Branchen.

Beliebt sind auch personalisierte Fragebögen. Auf diese Weise können online Händler noch schneller und effektiver ermitteln, was ihre Zielgruppe wirklich benötigt. Denn um mit einem Produkt langfristig überzeugen zu können, müssen alle Bedürfnisse der Käufer in vollem Maße erfüllt werden. Das trägt zu einem erhöhten Nutzererlebnis bei.

Vorteile der KI für das Kauferlebnis

Die künstliche Intelligenz – kurz KI genannt – entwickelt sich immer weiter. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es in einem so digitalen und modernen Zeitalter immer mehr praktische Möglichkeiten gibt, sich die KI zunutze zu machen. Auch im E-Commerce findet sie Anwendung.

Tatsächlich ist ihre Nutzung vielfältig. Onlinehändler können von einer Bandbreite und Funktionen profitieren, um ihre Geschäfte voranzutreiben. Generell gilt: Die künstliche Intelligenz kann dazu beitragen, dass das Kauferlebnis online fast dem des stationären Handels entspricht. Wie das?

Eine beliebte Funktion der künstlichen Intelligenz ist es, mit potenziellen Käufern zu kommunizieren. Vor Ort gibt es Berater, im Internet können Nutzer ihre Fragen an die KI stellen, die sich um ihre Beantwortung kümmert.

Des Weiteren sind manche Anwendungen schon so weit entwickelt, dass personalisierte Produktempfehlungen gegeben werden können. Auf diese Weise können sich Personen im World Wide Web fast ebenso gut beraten lassen wie in einem Laden vor Ort. Ein maßgeschneiderter Kundenservice ist also nicht nur dem stationären Handel vorbehalten. Beobachtungen haben gezeigt, dass die Nutzung von KI bei E-Commerce Unternehmen in der Vergangenheit um mehr als 200 % angestiegen ist. Moderne Technologien erfreuen sich somit großer Beliebtheit.

Visuelle Inhalte: Der große Trend im E-Commerce

Die Statistik zeigt, dass die Anzahl an Onlineverkäufen immer weiter steigt. Damit das allerdings so bleibt und Nutzer weiterhin zufrieden mit dem Shoppingerlebnis sind, gilt es, auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Aktuell sind es vor allem visuelle Inhalte, die dominieren. Vor allem Social Media ist dafür verantwortlich, dass sich immer mehr Menschen von Kurzvideos angesprochen fühlen. Daher sind sie auch aus dem E-Commerce kaum wegzudenken. Für ein unschlagbares Kundenerlebnis beim Onlineshopping müssen Händler somit für visuelle Inhalte sorgen.

In den Onlineshop eingebettete Videos, ein Instagram- oder TikTok-Account mit informativen und unterhaltsamen Kurzvideos und andere Formen der visuellen Präsentation von Produkten und Dienstleistungen können den Unterschied machen. So geht erfolgreiches E-Commerce der Zukunft!

Fazit

In Zeiten der Digitalisierung gibt es immer wieder neue moderne Technologien, die sich vielfältig einsetzen lassen. Vor allem im E-Commerce kann die Nutzung solcher Technologien zu großem Erfolg führen. Seien das Kurzvideos, die Nutzung von KI oder Möglichkeiten der AR-Technologie – sie alle tragen zu einem erhöhten Kauferlebnis bei.