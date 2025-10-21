Newsletter
Dienstag, Oktober 21, 2025
13 C
London
type here...
Subscribe
Foto: Wolfgang Czech
WirtschaftBildergalerienNewsletter
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Galerie | Die Technogiganten am AKW Gundremmingen haben bald ausgedient

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Die Technogiganten am AKW Gundremmingen haben bald ausgedient. Die Kühltürme sind angezählt und stehen nur noch ein paar Tage.

Kühltürme des Kernkraftwerks Gundremmingen werden gesprengt

Sollbruchstellen wurden in die mächtigen Bauwerke eingefräst, damit diese beim Fallen nach der Sprengung sich gegenseitig selbst zerstören. Wenige Neugierige stehen am Zaun, um letzte Blicke auf die einstigen „Wölkchenmacher” zu werfen. Ansonsten liegt das AKW scheinbar im Dornröschenschlaf. Kein Objektschutz und keine Polizei ist sichtbar. Sogar das Eingangstor ist bei unseren Aufnahmen einladend, einen Spaltbreit geöffnet.

Presse Augsburg-Fotoredakteur Wolfgang Czech hat die Anlage noch einmal in den Fokus genommen

 

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Vermischtes

Durchsuchungen im Fall Rebecca – Verdacht auf Tötungsdelikt

0
Mehr als 100 Polizeibeamte haben am Montagvormittag im Fall...
Vermischtes

NRW: Jugendlicher in Supermarkt erstochen

0
In einer Edeka-Filiale im nordrhein-westfälischen Lemgo wurde ein Jugendlicher...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 20.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Bayern

Messerangriff in Landshut: Polizeieinsatz endet mit Schüssen und mehreren Verletzten

0
Am Montagnachmittag, dem 20. Oktober 2025, kam es in Landshut zu einem schweren Zwischenfall, bei dem ein 30-jähriger Deutsch-Afghane zwei Polizeibeamte mit einem Messer attackierte. Ein Beamter gab daraufhin einen Schuss in Richtung des Angreifers ab.
Polizei & Co

Unbekannter Radfahrer raubt Handtasche und verletzt 20-Jährige in Augsburg-Hochfeld

0
Augsburg (ots) – Im Stadtteil Hochfeld kam es am...

Neueste Artikel