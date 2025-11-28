Newsletter
Kraftfahrer auf B25 wegen vielfacher Verstöße gestoppt: Erhebliche Übertretungen bei Lenkzeit und Geschwindigkeit festgestellt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Ein 33-jähriger Lkw-Fahrer geriet am Donnerstag, den 27. November 2025, auf der Bundesstraße 25 bei Harburg aufgrund gravierender Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten ins Visier der Verkehrspolizei.

Kontrolle deckt massive Verstöße auf

Bei einer Routinekontrolle um 17.30 Uhr durch Beamte der Verkehrspolizei Donauwörth wurden beim Fahrer einer Sattelzugmaschine zahlreiche Regelverstöße festgestellt. Der Mann hatte in den vergangenen 50 Tagen regelmäßig die wöchentliche Ruhezeit missachtet, die täglichen Lenkzeiten überschritten und die vorgeschriebenen Ruhezeiten ignoriert. Zusätzlich fiel den Beamten ein erheblicher Geschwindigkeitsverstoß auf.

Ermittlungen und Konsequenzen

Die Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt für die vorgeschriebene tägliche Ruhezeit und forderten eine Sicherheitsleistung ein. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen mehrfacher Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz sowie die Straßenverkehrsordnung ein. Der 33-Jährige ist türkischer Staatsangehöriger.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

