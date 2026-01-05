Newsletter
38-Jähriger Italiener leistet Widerstand gegen Polizei nach gefährlichem Vorfall am Jakobertorplatz in Augsburg
38-Jähriger Italiener leistet Widerstand gegen Polizei nach gefährlichem Vorfall am Jakobertorplatz in Augsburg

Von Alfred Ingerl

Ein Vorfall am Sonntagabend (04.01.2025) im Augsburger Jakobertorplatz sorgte für einen Polizeieinsatz, bei dem ein 38-jähriger Mann Widerstand gegen die Beamten leistete.

Mann springt vor Auto und zwingt Fahrer zum Ausweichen

Gegen 23:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem der Mann vor ein vorbeifahrendes Auto gesprungen war. Trotz der gefährlichen Situation konnte der Fahrer rechtzeitig ausweichen, sodass der 38-Jährige unverletzt blieb. Die Polizei fand den Mann immer noch auf der Fahrbahn vor.

Widerstand gegen Polizeibeamte und leichte Verletzungen

Im Verlauf des Einsatzes leistete der Mann Widerstand gegen die Beamten und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Polizisten blieben unverletzt. Aufgrund des Verdachts einer psychischen Ausnahmesituation wurde der 38-Jährige in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Polizei ermittelt wegen mehrerer Delikte

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Der Mann hat die italienische Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel