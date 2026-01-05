Mülltonnenbrand in Augsburger Innenstadt verursacht 500 Euro Schaden: Polizei sucht Zeugen

In der Augsburger Innenstadt kam es am frühen Montagmorgen, dem 5. Januar 2025, zu einem Brand einer Mülltonne in der Ebnerstraße. Verletzt wurde dabei niemand.

Brand um 01:30 Uhr bemerkt

Ein aufmerksamer Passant bemerkte den Brand gegen 01:30 Uhr und alarmierte unmittelbar den Notruf. Die Feuerwehr rückte schnell aus und konnte den Brand löschen. Eine weitere Papiermülltonne wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen.

Sachschaden und polizeiliche Ermittlungen

Der durch den Vorfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Zeugen werden um Hinweise gebeten

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-1410 zu melden.