Unbekannter Täter mit orangener Jacke schlägt 21-Jährigen in Augsburg-Oberhausen

Augsburg – Am Samstagabend, den 14. März 2026, ereignete sich in der Neuhoferstraße im Stadtteil Oberhausen eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei wurde ein 21-Jähriger leicht verletzt, nachdem ein bislang unbekannter Täter auf ihn einschlug.

Details zur Tat

Der Vorfall ereignete sich gegen 22.45 Uhr. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der Täter nicht gefasst werden. Die Polizeiinspektion Augsburg West hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Beschreibung des Täters

Der unbekannte Täter wird als männlich beschrieben und war zum Zeitpunkt der Tat in einer auffälligen orangenen Jacke gekleidet. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Weitere Nachrichten aus der Region finden Sie hier.