23-jähriger unter Drogeneinfluss in Augsburg gestoppt

In Augsburg-Kriegshaber wurde ein 23-jähriger Autofahrer am Sonntag, den 04. Januar 2025, von der Polizei gestoppt, da er offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Vorfall ereignete sich auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße.

Polizeikontrolle bestätigt Drogeneinfluss

Gegen 19:00 Uhr führte eine Polizeistreife eine Verkehrskontrolle durch. Dabei ergab ein Drogenschnelltest, dass der Fahrer wohl Cannabis konsumiert hatte. Aufgrund des positiven Ergebnisses untersagten die Beamten die Weiterfahrt und leiteten eine Blutentnahme ein, um den Verdacht weiter zu bestätigen.

Ermittlungen wegen Verstoß gegen Straßenverkehrsgesetz

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den 23-jährigen Autofahrer wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. Der junge Mann besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.

Die zuständigen Behörden werden den Vorfall weiter untersuchen, um die genauen Umstände und Konsequenzen des Drogenkonsums im Straßenverkehr zu klären.