24-Jährige in Augsburg: Raserin ohne Alkohol aber im Ausnahmezustand auf B17, B2 und B25 gestoppt

Am Mittwochabend des 31. Dezember 2025 lieferten sich die Polizisten in Nordschwaben eine gefährliche Verfolgungsjagd mit einer 24-jährigen Autofahrerin. Die junge Frau fiel den Beamten gegen 22.40 Uhr auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße in Augsburg durch ihre überhöhte Geschwindigkeit und das eingeschaltete Warnblinklicht auf.

Verfolgungsjagd über Bundesstraßen

Mehrere Polizeistreifen wurden alarmiert, um die Verfolgung aufzunehmen, die sich über die Bundesstraßen B17, B2 und B25 erstreckte. Während der Fahrt führte die 24-Jährige mehrfach riskante Manöver durch, die eine Gefahr für den Straßenverkehr darstellten. Die Verfolgungsjagd endete schließlich zwischen Donauwörth und Nördlingen.

Führerscheinentzug und psychischer Ausnahmezustand

Nach dem Anhalten der Fahrerin entzogen die Beamten der Frau den Führerschein und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 0,0 Promille. Zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet, da sich die Autofahrerin offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Zur weiteren Betreuung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen gegen die Fahrerin

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen die 24-jährige Fahrerin, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt.