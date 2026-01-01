Newsletter
33-Jähriger nach Ladendiebstahl in Augsburger Supermarkt festgenommen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

33-Jähriger nach Ladendiebstahl in Augsburger Supermarkt festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Augsburg kam es am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, zu einem Vorfall in einem Supermarkt in der Neuburger Straße. Ein 33-jähriger Mann entwendete Ware und versuchte, den Laden ungesehen mit einem vollgepackten Einkaufswagen durch den Eingangsbereich zu verlassen.

Fluchtversuch nach Diebstahl

Der Diebstahl wurde von einem aufmerksamen Mitarbeiter bemerkt, der den Mann stoppte und die Polizei verständigte. Daraufhin flüchtete der Verdächtige. Mehrere Polizeibeamte beteiligten sich an der Fahndung und konnten den 33-Jährigen kurze Zeit später festnehmen.

Ermittlungen wegen Ladendiebstahls

Der Warenwert der gestohlenen Artikel liegt im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich. Der Mann, der syrische Staatsbürger ist, sieht sich nun strafrechtlichen Ermittlungen wegen Ladendiebstahls gegenüber.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

