Auseinandersetzung in Augsburger Innenstadt: Zwei Männer wegen Beleidigung und Widerstand gegen Polizei verhaftet
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In der Augsburger Innenstadt kam es am Mittwoch, den 31. Dezember 2025 zu einem Zwischenfall, bei dem ein 31-jähriger Mann Polizeibeamte in der Mülichstraße beleidigte und ein 26-Jähriger Widerstand gegen die Polizei leistete. Eine Polizeibeamtin erlitt dabei leichte Verletzungen.

Aggressive Auseinandersetzung in der Mülichstraße

Gegen 23:30 Uhr wurde die Polizei wegen einer Auseinandersetzung alarmiert. Der 31-Jährige reagierte äußerst aggressiv und unkooperativ, was zur Folge hatte, dass die Beamten ihn fesselten, nachdem er sie beleidigt hatte.

Platzverweis ignoriert

Ein 26-Jähriger zeigte sich ebenfalls aggressiv und missachtete einen Platzverweis, den die Beamten erteilten. Er widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen, was dazu führte, dass auch er gefesselt werden musste.

Ermittlungen eingeleitet

Die Polizei brachte beide Männer in Arrest und ermittelt nun wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Beide Männer besitzen die tschechische Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

