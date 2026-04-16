Telefonbetrüger mit Schockanrufen in Niederbayern aktiv: Polizei warnt vor Betrugsmasche in Deggendorf, Straubing und Zwiesel

Seit dem Vormittag häufen sich die Meldungen über sogenannte „Schockanrufe“ durch Telefonbetrüger in der Polizeieinsatzzentrale Niederbayern. Besonders betroffen sind derzeit die Regionen Deggendorf, Straubing und Zwiesel. Auch in anderen Teilen Niederbayerns können Betrugsversuche nicht ausgeschlossen werden.

Ziel der Betrüger: Geld und Wertsachen

Die Betrüger nutzen eine perfide Masche, bei der sie eine Notlage eines Familienmitglieds vortäuschen. Um diese angebliche Notlage abzuwenden, fordern sie hohe Kautionszahlungen. Bisher kam es glücklicherweise noch zu keinen Geldübergaben oder der Herausgabe von Wertsachen.

Polizeiwarnung: Seien Sie wachsam!

Das Polizeipräsidium Niederbayern appelliert an die Bevölkerung, vorsichtig zu sein und sich nicht von den Anrufern unter Druck setzen zu lassen. Beenden Sie das Gespräch bei dem kleinsten Verdacht eines Betrugs. Die Polizei fragt am Telefon nie nach Vermögensverhältnissen oder fordert Geldbeträge oder Wertsachen an.

Die betrügerischen Anrufe halten weiterhin an!

Veröffentlicht: 16.04.2026, 15.15 Uhr